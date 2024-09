Após sofrer queda, Quinota se preocupa com gravidez em 'No Rancho Fundo'

No capítulo de quarta-feira (18), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Torquato Tasso ajuda Quinota, que se preocupa com o bebê.

Deodora convida Quinota para um jantar em sua casa. Blandina sugere a Marcelo Gouveia que ambos aprimorem suas estratégias contra Artur e Quinota. Artur resgata Guilherme Tell do restaurante de Caridade.

Tia Salete conta sobre sua visão com a criança a Zefa Leonel, que disfarça para a irmã. Deodora pressiona Ariosto a executar a dívida de Zefa Leonel. Corina Castelo faz uma oferta de emprego a Dracena, que rejeita a ex-patroa.

Caridade compartilha seus sonhos com Nastácio. Blandina implora para que Dona Castorina deixe de trabalhar como faxineira. Artur descobre que Quinota está grávida.