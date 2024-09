Ana Hickmann mostra primeira foto do início do namoro com Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann publicou um registro especial ao lado do noivo, o também apresentador Edu Guedes, nesta quarta-feira, 18. Ela mostrou a primeira foto do início do namoro do casal, tirada no dia 18 de dezembro. Ana iniciou uma relação com Edu pouco após denunciar o ex-marido, o empresário Alexandre Correa, por violência doméstica. "Já se passaram 9 meses do nosso reencontro", celebrou a apresentadora. Quanta coisa mudou de lá para cá. Nossas vidas se transformaram. Um amor infinito nasceu."

Os dois fizeram uma cerimônia de noivado no último sábado, 14. "Nosso noivado foi perfeito, do jeito que sonhamos. Cada detalhe feito com muito carinho para comemorar junto das pessoas que mais amamos", disse Ana na ocasião.

A apresentadora denunciou o ex-marido por agressão em novembro. À época, Alexandre negou a agressão. Em maio, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou o divórcio de Ana e do empresário.

Edu e Ana assumiram o relacionamento em março. Os dois já trabalharam juntos no programa Hoje em Dia, da Record, de 2005 a 2009.