Sophia Abrahão explica por que faz terapia de casal desde início do namoro

Muita gente recorre à terapia de casal como uma tábua de salvação para relacionamentos à beira do naufrágio. No caso de Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros, porém, a estratégia entrou na rotina do casal desde o começo do namoro. Quem teve a ideia foi a atriz. O objetivo: construir um relacionamento saudável.

A atriz falou sobre o assunto na nova temporada de "Acessíveis", videocast de Titi Muller e Marimoon que estreou no Canal UOL nesta terça-feira (17).

"Quando comecei a namorar o Sérgio, estava muito nervosa com uma série de situações que tinham acontecido na minha vida, o que estava me deixando cada vez mais ansiosa e insegura, aí eu falei: 'Pelo bem do meu relacionamento, eu preciso começar a me tratar de uma maneira séria'", relembrou a convidada do "Acessíveis",

Ela contou que já tinha feito sessões individuais de psicoterapia no passado, mas não deu continuidade. O encontro com Sergio em 2014 fez a atriz a levar a ideia a sério.

Sophia disse que sugeriu a terapia de casal porque precisava de ajuda para explicar ao companheiro como se sentia. Dez anos depois, a estratégia ainda faz parte da agenda dos dois, que buscam o atendimento de 1 a 2 vezes por mês.

"Principalmente no começo do meu tratamento, eu tinha muitas certezas, do tipo 'homem casado não vai em bar sozinho'. E não era uma coisa 'será que eu tô muito obsessiva, ciumenta?'. Era uma coisa monstruosa, que eu olho pra trás e penso 'meu Deus'", disse ela.

Percebi que eu precisava de alguém pra explicar pro Sérgio coisas que eu não conseguia explicar pra ele, e aí a gente começou [a terapia de casal]. (...) É muito bom ter uma pessoa que está intermediando isso. Sophia Abrahão

'Era muito convicta em relação à maternidade, mas agora não sei mais'

O tema da próxima sessão de terapia de casal de Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros é o futuro, contou a atriz no programa. "Tipo se mudar, ter filho?", questionou Marimoon.

"Se mudar, sim. Ter filho ainda não", respondeu, revelando que pensa em abrir mão da maternidade devido a preocupações sobre as mudanças climáticas e seu impacto no futuro do planeta.

Eu era muito convicta em relação à maternidade, agora não sei mais. Acho que a gente vai terminar daqui a pouco no 'Mad Max'. Sou uma pessoa bem pessimista em relação ao futuro da humanidade mesmo. Sophia Abrahão

Sophia disse que está satisfeita com seu momento atual na vida e o relacionamento com Sérgio: "Soa muito egoísta da minha parte, mas me disseram que não é agoísmo. Eu gosto tanto da minha vida que eu não quero mudar agora." Mesmo assim, ela contou às apresentadoras que congelou alguns óvulos no ano passado.

Sophia relembra bastidores de cena com marido: 'Me senti uma piranha nua'

Sophia conheceu Sérgio Malheiros nos bastidores da novela "Alto Astral" (TV Globo), em 2014. O primeiro beijo aconteceu em frente às câmeras, enquanto viviam os personagens Gaby e Emerson.

A intensidade dos beijos cinematográficos aumentou depois que o relacionamento entre os dois ultrapassou as telas. Sophia brincou dizendo que, em uma das cenas da novela das sete, se sentiu como "uma piranha nua".

Nunca falei isso, mas teve um dia que eu fiquei com muita vergonha. Eu tenho minhas coisas de timidez, não sou também muito pra fora, e a gente estava fazendo uma cena e a gente começou a se beijar real. E era uma novela das sete, então o diretor falou 'menos beijo'. Não foi nada demais, mas eu me senti uma piranha nua, me senti suja, porque a gente se empolgava. Sophia Abrahão

Ela contou que, após dez anos sem atuarem como par romântico, os dois vão trocar um beijo na série "Amor da Minha Vida", da Disney+, que estreia ainda neste ano e será protagonizada por Sérgio Malheiros e Bruna Marquezine.

Rebeldes: euforia com fãs, burnout e stalker esquisito

A atriz também relembrou a rotina intensa de gravações em Rebelde, que fez na Record em 2011 e 2012, período em que quase não sobrava tempo para descansar: "A gente trabalhava muito, era de segunda a quinta [gravando], quinta à noite já saía da Record e ia pro aeroporto, aí sábado e domingo tinha show, e segunda de manhã ou domingo de madrugada já voltava pra Record, tomava banho lá e recomeçava".

Eu não entendo como a gente fez isso. Acho que é porque a gente tinha 19 anos, acho que estava tudo muito legal pra gente, ganhando dinheiro, ganhando fama, fazendo o que a gente gostava. Hoje, se eu fizesse um décimo do que eu fazia, ia sair desmaiando pelos cantos. Sophia Abrahão

A euforia dos fãs era "uma loucura", descreveu a atriz, que chegou a namorar dois atores com quem contracenou na novela, Chay Suede e Micael Borges. "Fã com negócio de shipper é uma loucura, aí o povo perde a linha. Eu já terminei com essa pessoa, estou com outra, e as pessoas não superam. Essa coisa de casal para mim foi chatinha", relembrou.

Ela também citou um caso de stalking que sofreu de um fã mais velho: "Ele conseguiu meu endereço e começou a me enviar coisas esquisitíssimas, tipo um pé de sapato".

O stalker descobriu o telefone dos pais da atriz e de seu meu melhor amigo, para quem passou a ligar de madrugada dizendo que ela estava correndo perigo. "Desesperava muita gente ao meu redor", lembrou Sophia, acrescentando que fez boletim de ocorrência na época e descobriu que o homem era de Minas Gerais.