Saiba quem é quem na disputa por poder que fez Boninho sair da Globo

Boninho surpreendeu a todos ao anunciar o fim do contrato com a Globo depois de 40 anos. Responsável por consolidar o Big Brother Brasil como um dos principais programas da TV brasileira, o diretor preferiu não renovar o contrato em meio a um disputa de poder nos bastidores que tem resultado na saída de medalhões do Grupo Globo.

Longe dos holofotes, nomes poderosos da Globo travam uma disputa por maior poder e influência. Segundo o site Notícias da TV, o grande vencedor dessa contenda tem sido, até o momento, Amauri Soares, atual diretor-presidente da Globo, que tem o aval do chefão do Grupo Globo, Paulo Marinho.

Nesse cenário, Boninho, por mais relevante que seja, foi apenas mais uma peça descartada. Antes dele, outros nomes deram adeus à empresa.

Veja quem é quem:

Silvio de Abreu Imagem: Ag News

Responsável por novelas de sucesso na Globo, Silvio de Abreu deixou a direção de dramaturgia da emissora em 2020. Segundo o Notícias da TV, Abreu decidiu sair após perder autonomia na área de dramaturgia para Soares.

Ricardo Waddington

Ricardo Waddington Imagem: Reprodução/Instagram

Soares subiu de cargo e foi anunciado diretor dos Estúdios Globo em 2023. A chegada ao posto foi resultado da saída de Ricardo Waddington, que havia assumido a função há apenas dois anos, após uma trajetória de sucesso como diretor de novelas na própria empresa.

Waddington teria "jogado a toalha" por se sentir frustrado perder poder de decisão sobre os Estúdios Globo, diz o Notícias da TV. Em meio a esse cenário de disputas, ele teria optado por sair da empresa.

Erick Bretas

Erick Bretas Imagem: Reprodução/Twitter/@bretas_erick

Outro que deixou a empresa devido aos embates travados com Soares foi Erick Bretas, ainda segundo o site. Bretas comandava o Globoplay e conseguiu colocar a plataforma entre as mais consumidas pelos assinantes de streaming no Brasil. Contudo, Bretas e Soares teriam divergências, e o primeiro, assim como os outros, perdeu a quebra de braço para Amauri.

Quem é Amauri Soares

Amauri Soares Imagem: Globo/Fábio Rocha

Amauri entrou no jornalismo da Globo em 1987 e ocupou diversos cargos: foi chefe de redação do Fantástico, editor-executivo do Jornal da Globo, editor-chefe do Jornal Nacional, diretor de Jornalismo em São Paulo e diretor-executivo da Central Globo de Jornalismo.

Foi também diretor-executivo da Globo Internacional em Nova York, criou e liderou a diretoria de Eventos da Globo e, na sequência, foi diretor de Programação por sete anos.

O chefão dos Estúdios Globo foi casado com Patrícia Poeta entre 2001 e 2017. Com ela, divide o filho Felipe Soares. Os dois moravam nos Estados Unidos quando Felipe nasceu.

Ele também é irmão de Paulo Renato Soares, repórter especial da Globo que faz parte dos apresentadores eventuais do Jornal Nacional.