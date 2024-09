Gilsão x Yuri Bonotto: entenda a primeira treta de A Fazenda 16

A Fazenda 16 (Record) começou oficialmente na última segunda-feira (16) e, durante o programa ao vivo, Yuri Bonotto e Gilsão já protagonizaram a primeira discussão da temporada.

O que aconteceu

Em vt's mostrados no programa, o estranhamento entre os dois aconteceu já nas primeiras horas na casa. Yuri disse ter entendido que Gilson zombou da roupa que ele estava usando.

Após uma dinâmica onde eles deveriam formar um pódio e apontar alguém para sair do jogo, os dois se envolveram novamente em uma discussão. Gilsão disse não entender a animosidade de Yuri e os dois aumentaram a voz.

Adriane Galisteu entrou ao vivo para falar com a sede e conversou com eles sobre a dinâmica de apontamentos exibida pouco antes.

Gilson pediu desculpas para Yuri pela discussão que tiveram lá, mas o bombeiro o rebateu. "Uma coisa é falar da minha roupa, okay. Outra coisa é não aceitar que coloquei ele no sofá e falar que é por coisas lá de fora, criar mentiras aqui dentro."

O personal, então, se exaltou e os dois entraram em uma discussão acalorada.

Yuri atacou o personal. "Não sou carreirista."

Gilson o rebateu. "Carreirista? Olha o que você está falando."

Yuri continuou exaltado. "Vai pegar mulher dos outros! Tu nem sabe o que tá falando. Ficou famoso porque traiu o Belo. Vai voltar lá pra trair os outros!"

Gilson continuou o rebatendo. "Bobão. Só tem altura!"

Os peões tentaram acalmá-los, mas a discussão continuou.

Gilson debochou do influenciador. "Quase acabou com o casamento dos outros."

Yuri disse que Gilson falou de sua mulher. "Você é um otário, falando da minha família. Mentiroso. Veio fazer picuinha pros outros."

Os peões chegaram a ficar bem próximo um do outro e tomaram uma chamada da produção. "Esse comportamento não é adequado e pode ocasionar punição e até expulsão."

Treta externa

Em conversa com Sacha, na madrugada, Yuri explicou porque ficou tão irritado com o comentário de Gilsão.

Sem citar nomes, ele citou que uma pessoa famosa deu em cima de sua mulher. "Foi uma história que uma pessoa bem famosa começou a mandar direct pra minha mina. E aí, eu tive uma discussão com essa pessoa pelo Instagram, essa conversa vazou na internet e veio à tona. Foi isso que ele trouxe."

O influenciador completou. "Ele [Gilson] veio envenenar todo mundo. Ele já veio com essa narrativa porque ele já sabia que eu iria entrar. Se ele falou coisa da minha mulher, é porque ele catou coisa minha. Ele já estava contra mim."

