Fofoca Awards: Leo Dias chora e dedica prêmio à mãe

Leo Dias foi o grande premiado do Fofoca Awards 2024, recebendo os prêmios de "@ do ano" com o Portal Leo Dias e "fofoqueiro do ano".

Confira todos os premiados

O que aconteceu

A primeira edição do prêmio Fofoca Awards foi realizada no Cineclube Cortina, em São Paulo, nesta segunda-feira (16). Os jornalistas Keyla Gimenez e Dennys Motta criaram o evento para reconhecer o trabalho do jornalismo de fofoca do Brasil e acabar com o estigma que ainda existe na área que mais rende cliques nos portais de notícias.

Leo Dias se emocionou ao receber o prêmio relembrando que faz um mês da morte da mãe, Virgínia Dias. "Hoje eu só consigo pensar no orgulho de todo o meu trabalho e sentir a ausência da minha mãe. Ela estaria muito feliz. Hoje eu tenho orgulho de contratar dezenas de profissionais para estarem junto comigo", disse o jornalista ao Splash.

A fofoca de ouro

Leão Lobo, colunista de Splash, foi homenageado com um prêmio especial e um vídeo mostrando a trajetória na carreira de jornalista. Emocionado, o veterano relembrou que o jornalismo de celebridade sofria preconceito nas redações, apesar das fofocas sempre venderem mais jornais e revistas e renderem mais cliques.

Estou super emocionado porque minha família está presente comigo nesta homenagem. Eu olho pra trás e lembro de tantas notícias que me orgulho. Uma delas foi ser o primeiro que contou que o Jô Soares estava saindo da Globo para ir para o SBT.

Leão Lobo

Fofoca Awards: Leão Lobo foi homenageado com um prêmio especial Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Rindo das fofocas

Os prêmios foram entregues por convidados especiais: Renato Ambrosio, Celso Zucatelli, Rita Cadillac e Supla. "Eu dou muita risada da fofoca que sempre volta que eu estou pobre, morando em favela. Eu me divirto porque essa é uma bobagem que sempre volta. As fofocas são o gatilho para as pessoas saberem mais da minha carreira e terem carinho por mim", explica Rita.

Para apresentar o prêmio de "Programa de Fofoca", que premiou A Hora da Venenosa, de Fabíola Reipert, Rita Cadillac brincou com outra fofoca famosa. Keyla Gimenez perguntou se era verdade o caso com Zezé Di Camargo. "Olha, eu nunca neguei uma foda", falou Rita sucintamente sem confirmar ou negar.

No final da premiação, os fofoqueiros e seus convidados participaram de uma festa no Cineclube Cortina.