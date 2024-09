Bárbara: 'Globo percebeu que elenco do Estrela da Casa não vai render mais'

O Estrela da Casa (Globo) vive sua reta final há pouco mais de duas semanas da data prevista para o fim do programa, dia 1º de outubro. Bárbara Saryne e Chico Barney discutiram, no Central Splash, como o reality não engrenou até o momento e não deve ter grandes reviravoltas até o encerramento.

Para Chico, apesar de o programa ter cometido erros em seu formato e na divulgação, o próprio elenco é também parte da problemática. "Um dos problemas dessa 1ª temporada, definitivamente é o elenco, ficou flat na maior parte do tempo, uma turma que ousou pouco na convivência."

"E a impressão que eu tenho é que a própria emissora já percebeu que não tem como esperar muito deles e largou de mão", avalia Bárbara. Segunda ela, Ana Clara adquiriu uma postura mais apaziguadora diante dos conflitos que surgem.

Na votação deste domingo (15), Thália usou seu espaço para se desculpar pelo discurso emotivo feito na semana anterior, e Evellin e Leidy protagonizaram algumas faíscas na momento de declarar seus alvos, mas ambas as situações fora concluídas rapidamente pela apresentadora. "As poucas possibilidades de conflitos acabaram sendo eliminadas pela Ana Clara, parece que a própria direção do programa falou: 'segue o jogo aí, vamos encerrar esse programa porque a gente já desistiu dele'."