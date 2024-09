Wanessa Camargo explica por que terminou com Dado Dolabella após o 'BBB'

Wanessa Camargo revelou o motivo pelo qual terminou com Dado Dolabella após sua saída do Big Brother Brasil 24, para Fernanda Bande, no programa De Lado Com a Loba, do Multishow, no domingo, 15.

A entrevista ocorreu durante o Rock in Rio, festival no qual Wanessa compareceu junto do companheiro: "A gente sai ‘pancada’. Fiquei ouvindo muita gente, e preferi me afastar. A única coisa que eu conseguia me ajeitar eram meus filhos", disse.

O casal terminou logo após a expulsão de Wanessa do BBB, por ter agredido o participante Davi Brito, ganhador da edição.

Os dois reataram o namoro em maio, revelou a cantora em uma declaração após o retorno de Dolabella para os palcos.

O relacionamento de Dolabella e Wanessa é conhecido por suas idas e vindas: eles namoraram nos anos 2000 e 2002, e reataram em 2022, meses após a cantora anunciar o fim do casamento com o empresário Marcos Buaiz, com quem tem dois filhos.