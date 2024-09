Tito Jackson, membro fundador dos Jackson 5, morre aos 70 anos

Por Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - Tito Jackson, membro fundador do The Jackson 5, grupo de música negra norte-americana da Motown, morreu no domingo aos 70 anos, disse a família dele.

Os Jackson 5 era uma banda dos irmãos adolescentes e pré-adolescentes Michael Jackson, Jackie Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson e Tito Jackson. Eles tinham o pai, Joe Jackson, como empresário, e produziram diversos sucessos incluindo "I Want You Back," "ABC" e "I'll Be There".

Os filhos de Tito Jackson, TJ, Taj e Taryll, confirmaram nesta segunda-feira que o pai havia falecido. A causa da morte não foi informada.

"Estamos chocados, tristes e com o coração partido", escreveram os filhos em uma postagem no Instagram nesta segunda-feira.

"Nosso pai era um homem incrível que se importava com todos e com o bem-estar de cada um. Alguns de vocês podem conhecê-lo como Tito Jackson, do lendário The Jackson 5, outros podem conhecê-lo como 'Coach Tito' ou como 'Poppa T'", acrescentaram.

"Ele fará muita falta. Para nós, será para sempre 'Tito Time'", completaram.

O The Jackson 5 foi indicado a dois Grammys e entrou para o Hall da Fama do Rock & Roll em 1997.

Conhecido por sua habilidade na guitarra rítmica, Tito Jackson lançou uma carreira solo em 2003, tocando blues.

O irmão mais novo, Michael Jackson, conhecido como o "Rei do Pop", faleceu em 2009 por intoxicação aguda de propofol. Joe Jackson morreu em 2018.