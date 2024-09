Shakira dança com Anitta e exalta latinidade: 'Colômbia e Brasil presentes'

Shakira, 47, publicou um vídeo em que dança com Anitta, 31, ao som de "Soltera", novo hit da colombiana.

O que aconteceu

Além da brasileira, participaram da coreografia improvisada a atriz mexicana Danna Paola, 29, a modelo jamaicana Winnie Harlow, 30, e a vlogueira venezuelana Lele Pons, 28. "México, Colombia, Brasil, Jamaica e Venezuela presentes!", escreveu Shakira na legenda do post, exaltando a latinidade que as une.

Anitta e Shakira se encontraram na boate Liv, em Miami, no último domingo (15). A própria página do estabelecimento no Instagram compartilhou stories em que as duas popstars apareciam juntas, divertindo-se e dançando.

Shakira ficou revoltada com o desrespeito de alguns fãs enquanto se apresentava no local. Ela se irritou com rapazes que tentavam filmá-la por debaixo do vestido, com o celular, e deu o show por encerrado no meio da performance.