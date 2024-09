Paquitas atrizes: relembre novelas protagonizadas pelas assistentes de Xuxa

O documentário "Para Sempre Paquitas" (Globoplay) estreia nesta segunda-feira (16) e contará um pouco da história das assistentes de palco da Xuxa. Hoje em dia, muitas delas seguem na carreira artística, e algumas até mesmo já protagonizaram novelas.

'Quatro por Quatro' com Letícia Spiller

Após deixar o Xou da Xuxa, Letícia Spiller teve seu primeiro grande papel em novelas já como protagonista. Em 1994, a ex-paquita viveu Babalu, uma das quatro protagonistas de "Quatro por Quatro".

A trama acompanhava quatro mulheres que se conhecem em um acidente de carro, vão parar na prisão e, lá, bolam um plano para se vingar de seus maridos e namorados que as traíram. Letícia dividiu o protagonismo da novela com Cristiana Oliveira, Betty Lago e Elizabeth Savalla.

Depois disso, Spiller protagonizou ainda outras novelas: como "Esplendor", em 2000; e "Sabor da Paixão", em 2002.

Babalu (Letícia Spiller) em 'Quatro por Quatro' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

'Pícara Sonhadora', com Bianca Rinaldi

Logo após deixar de ser uma paquita, Bianca participou, como atriz, em algumas produções da Globo, como "Você Decide" e "Malhação". Mas foi no SBT que a atriz protagonizou sua primeira novela.

Em 2002, Rinaldi viveu a protagonista de "Pícara Sonhadora" (SBT). Na trama, ela vivia Mila, moça pobre e sonhadora que vivia com o tio, que era vigia de uma loja, no local onde ela trabalhava. Depois que a loja fecha, a moça aproveita para passear pela loja e utilizava alguns de seus produtos, mas sempre anotando tudo em um caderninho, com a esperança de pagar cada centavo do que gastou escondida um dia.

Depois disso, a ex-paquita ainda protagonizou "A Pequena Travessa", também no SBT. Após alguns anos na emissora de Silvio Santos, Bianca foi para a Record, onde viveu a protagonista do remake de "A Escrava Isaura".

Bianca Rinaldi em 'Pícara Sonhadora' Imagem: Reprodução/SBT

'Dance Dance Dance' com Juliana Baroni

Juliana Baroni estreou como atriz nas novelas da Globo, mas sua primeira protagonista foi na Band. Em 2007, ela viveu Sofia, a mocinha de "Dance Dance Dance" (Band).

Na história, ela vivia uma garota do interior com o sonho de se tornar uma grande dançarina. Sofia vai para São Paulo e consegue uma vaga na Fundação Verônica Marques, um dos mais conceituados colégios de dança do país, mas precisará enfrentar a inveja de Amanda (Day Mesquita).

Após a novela na Band, Juliana teve passagem em novelas da Record e do SBT, mas nenhuma como protagonista. Em 2010, ela e Bianca Rinaldi contracenaram juntas em "Ribeirão do Tempo" (Record).

Juliana Baroni em 'Dance Dance Dance' Imagem: Reprodução/Band

Graziella Schmitt em 'Amor e Revolução'

Graziella Schmitt não fez parte da primeira era das Paquitas, ela só virou assistente de palco da Xuxa a partir do programa Xuxa Park. Depois disso, ela estreou como atriz no seriado "Sandy e Júnior".

Maria Paixão (Graziella Schmitt ) em 'Amor e Revolução' Imagem: Divulgação/SBT

Após apresentar a TV Globinho e fazer novelas, como "A Favorita", na Globo, Graziella viveu a protagonista de "Amor e Revolução" (SBT). A trama, que pretendia abordar a ditadura militar no Brasil, foi exibida na emissora de Silvia Santos em 2011.

Na trama, a ex-paquita vivia Maria Paixão, líder do movimento estudantil, uma guerrilheira que ia para a luta armada. Ela vivia um amor impossível com José Guerra (Cláudio Lins), um militar da Inteligência e filho de um general da linha-dura.