A Fazenda 16 estreia com 28 participantes e prêmio milionário; veja valor

A Fazenda 16 (Record) estreou nesta segunda-feira (16) e com um prêmio milionário.

O que já se sabe sobre o reality

O prêmio de A Fazenda 16 será de R$ 2 milhões. O valor teve um aumento em comparação ao de 2023. Campeã de A Fazenda 15, Jaquelline recebeu R$ 1.5 milhao.

Maior número de peões até agora. Essa será a temporada com a maior quantidade de participantes. 20 participantes entram direto na sede e oito disputam mais quatro vagas no Paiol.

"É um elenco explosivo. Acho que a gente vai ter muita história. A gente quer histórias e ver coisas acontecendo. Se alguém quiser ficar na posição mais vegetal, planta, outros tantos vão gerar conteúdo, se enfrentar." Rodrigo Carelli

Galisteu irá aparecer pela primeira vez aos peões no jogo — a sala da sede ganhou um telão para todos vê-la. "Agora, eu vou entrar de corpo inteiro pra eles. Vão ver todos os meus looks."

Agressão física não será permitida no confinamento, segundo Carelli. "Tudo, menos agressão física, faz parte do jogo. Mentir faz parte do jogo. Saber falar com o público do seu jogo é possível. Mas o que vale mesmo é carisma e uma coisa muito importante é a pessoa querer competir pelos R$ 2 milhões."

