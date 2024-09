Pisou na bola ou foi vítima? Galã é despejado de mansão no Rio

Despejado de sua mansão na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o ator Mário Gomes culpa o atual governo por "falta de honestidade".

Junto com a esposa e seus dois filhos, o artista e candidato a vereador (Republicanos) teve seu imóvel leiloado para pagamento de dívidas trabalhistas.

Leão Lobo afirma que a história do ator tomou rumos tristes, mas nada justifica a incoerência com a lei. "É muito complicada a história desse rapaz. Tem momentos em que ele foi vítima, realmente, e momentos em que pisou na bola feio", afirma.

Assim como Gomes, muitos famosos são processados por dívidas trabalhistas, diz Yas Fiorelo. "Eles acreditam que essa dívida nunca chegará", opina.

'Cadeirada' de Datena expõe cenário político no Brasil

No Splash Show, Leão e Yas também comentaram a "cadeirada" de Datena em Pablo Marçal no debate político para a TV cultura.

A cena expôs uma realidade vergonhosa do cenário político brasileiro, afirma Leão Lobo. "É bom vermos o nível dessas pessoas", diz. "São as pessoas que querem nos representar. É triste, porque precisamos de pessoas que nos representem, mas que tenham gabarito para isso".

Assista à íntegra do Central Splash:

