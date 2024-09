Pets castrados: Como adaptar a alimentação e outros cuidados necessários

Após a cirurgia de retirada de ovários ou de testículos, cães e gatos passam por mudanças hormonais que afetam tanto o metabolismo quanto o comportamento, exigindo adaptações na dieta para manter a qualidade de vida e prevenir complicações de saúde.

A castração inibe a produção dos hormônios sexuais. E são justamente eles que fazem os animais serem mais ativos fisicamente, além de estarem muito associados aos instintos de proteção ao território e o de explorar ambientes novos. É por isso que os animais castrados tendem a ficar mais reservados e calmos, gastando menos energia e tendendo a engordar.

Alteração de peso após a castração é comum. Por isso, é importante que os tutores estejam atentos ao risco de obesidade. E no caso específico dos gatos, esse ganho de peso aumenta as chances do desenvolvimento de diabetes, conforme alerta a veterinária do hospital Pet Care Monique Paludetti.

É fundamental ajustar a alimentação dos pets após a castração. A primeira mudança deve ser na escolha do tipo de ração, já que as opções de alimentos específicos para pets castrados possuem menor valor calórico do que as tradicionais. Em geral, essas rações adaptadas são formuladas para terem mais fibras e proteínas e menos carboidratos e gorduras, mas sem ter a perda de nutrientes necessários, como vitaminas e minerais, garante a veterinária Bruna Padin, o que ajuda a controlar o peso de forma eficaz.

Outro ponto de atenção é a quantidade de alimento oferecido para os pets. A ração deve ser colocada no comedouro seguindo as indicações das tabelas presentes na embalagem e, de preferência, distribuindo em porções ao longo do dia. Além disso, o excesso de petiscos também pode descontrolar a dieta dos bichinhos castrados. Para escolher a ração ideal, também é preciso levar em conta o porte e a idade dos pets, já que esses fatores também influenciam na necessidade de calorias diárias.

No caso dos gatinhos, vale priorizar os sachês e alimentos úmidos. Em comparação com a ração seca, essas outras opções possuem menos calorias e mais líquido, o que ajuda na manutenção de peso dos felinos e, de quebra, ainda melhora a hidratação, evitando, assim, problemas renais. Nas petshops, inclusive, são encontrados sachês específicos para gatos castrados.

Animais que passaram por essa cirurgia também precisam ser mais ativos. Para além da alimentação, algumas mudanças na rotina e no comportamento entre tutores e pets são essenciais para garantir melhor qualidade de vida. Passeios mais longos, enriquecimento ambiental com brinquedos, arranhadores e atividades interativas são algumas opções, que além de ajudarem no controle do peso, ainda evitam ansiedade e estresse em animais que passam muito tempo dentro de casa.

As necessidades nutricionais de pets castrados e não castrados, em geral, permanecem as mesmas. O principal ponto de atenção é realmente a questão do ganho de peso. Ainda assim, é recomendada uma visita ao veterinário três meses após a castração, para avaliar não apenas o peso, como também a cicatrização da cirurgia e a atividade metabólica dos bichinhos, garantindo uma vida longa e saudável para o seu companheiro.