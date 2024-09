Musa dos anos 1990, Carmen Electra conta que morava na rua antes da fama

Carmen Electra, 52, musa da década de 1990, abriu o jogo sobre seu passado difícil antes da fama.

O que aconteceu

A atriz de 'Baywatch' contou, em entrevista publicada pela People neste final de semana, que antes de começar sua carreira como cantora, com a ajuda de Prince (1958-2016), chegou a morar na rua. "Eu era uma sem-teto em Los Angeles, não sou de uma família rica ou algo assim", ela lembrou.

Electra disse que precisou batalhar muito. "Eu sabia onde precisava estar em NY ou Los Angeles. Então houve muita luta, e eu realmente não sabia o que fazer. Mas eu simplesmente comecei a tentar coisas e sair da minha 'casca' de verdade. Então esse foi o começo".

Ela ainda desabafou sobre as dificuldades. "Eu não queria ir a audições, eu saía e via que todo mundo era tão bonito, 'eu não consigo fazer isso, não consigo memorizar nada'. Eu senti que precisava tentar coisas e conhecer algumas pessoas boas no caminho que me ajudassem".

O lendário Prince foi uma dessas pessoas que a ajudaram. Electra não mede palavras ao dizer que ele que a revelou ao mundo, inclusive sugerindo seu nome artístico atual (seu nome real é Tara Leigh Patrick). "Ele simplesmente me preparou e me apoiou muito. Com o apoio dele, eu fiquei um pouco mais confiante e apenas tentei coisas, e tentei manter isso em mente com todas as minhas inseguranças que ainda tenho".