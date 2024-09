Fãs se revoltam contra Emmy, mas Matthew Perry não foi esquecido em tributo

A cerimônia de entrega dos Prêmios Emmy 2024, realizada neste domingo (15) em Los Angeles, nos EUA, revoltou o público ao não incluir Matthew Perry no segmento In Memoriam. Mas o ator já havia sido homenageado na última edição da premiação, realizada em janeiro deste ano.

O que aconteceu

O painel que tradicionalmente homenageia as personalidades falecidas nos últimos 12 meses não incluiu o ator de "Friends". Ele não apareceu na relação saudosista, que honrou nomes como Donald Sutherland e Shannen Doherty, a Brenda de "Barrados no Baile".

Nas redes sociais, muitos reclamaram da ausência do eterno Chandler Bing entre os homenageados. "Como o Emmy não incluiu o Matthew Perry?", reclamou um internauta, na rede social X. "Ele [Perry] ajudou a mudar a indústria [da TV norte-americana]. Foi um grande ser humano e merecia ter sido homenageado", apontou outro.

O Emmy, no entanto, fez um tributo a Matthew Perry em sua edição 2023, realizada excepcionalmente em janeiro deste ano. O motivo do atraso foram as greves de atores e roteiristas de Hollywood.

Matthew Perry morreu em 28 de outubro de 2023, por overdose acidental de medicamentos controlados. Posteriormente, a polícia dos Estados Unidos iniciou uma operação para determinar quem teria fornecido a substância cujo uso excessivo matou o ator.