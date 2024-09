A banda Jane's Addiction se desculpou pelas redes sociais no sábado, 14, após o cancelamento de seu show, no dia anterior, em Boston, nos Estados Unidos. O show foi pausado após a agressão de Perry Farrell, vocalista do grupo, contra Dave Navarro, guitarrista.

Nos stories do Instagram, a banda cancelou o show que aconteceria no domingo, 15, e pediu desculpas aos fãs que compraram o ingresso: "queremos estender um sincero pedido de desculpas aos nossos fãs pelos eventos que aconteceram ontem à noite", escreveu, no sábado. Nenhum dos envolvidos na briga comentou diretamente sobre o assunto.

Durante uma das músicas do show, Farrell foi em direção ao colega e lhe deu um empurrão. Surpreso com a atitude, o guitarrista ainda finalizou os últimos acordes.

Perry continuou indo em sua direção, enquanto Navarro pôs o braço em sua direção para tentar segurá-lo. Em tom raivoso, o cantor continuou com xingamentos, até lhe desferir um soco. A equipe presente no show separou a briga.