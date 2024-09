Hiraoka: Globo é corajosa ao retirar Boninho e rescisão gera curiosidade

A saída de Boninho da Globo após 40 anos na emissora gera curiosidade não só pelo motivo, mas pelo valor da rescisão.

Nos últimos tempos, a emissora tem feito cortes de gastos e até demitido figuras do alto escalão, explica Ricky Hiraoka. "Mas nunca pensei que Boninho seria uma delas", explica. "É uma contenção de gastos; não consigo imaginar o salário dele. Fico muito curioso para saber como foi a rescisão, qual foi a quantia à qual eles chegaram, porque deve ser algo para mudar a vida de qualquer ser humano".

A atitude da emissora foi corajosa, defende Hiraoka, uma vez que Boninho implementou uma série de formatos estrangeiros na Globo. "Ele formou uma equipe, que consideravelmente deve ser muito mais barata do que ele", diz. "Deve ter uma política interna de tirar essas cabeças de área e manter novos líderes com salários mais reais".

Dourado deve seguir BBB com DNA do Boninho

Boninho foi responsável pelas 24 edições do BBB, e passa agora o bastão para Dourado, que não deve mudar muito o cenário do reality. "Dourado está no programa há muitos anos, é o diretor geral, e tem o DNA e a forma como o Boninho trabalhava. Não acredito em mudanças a curto prazo", explica Ricky Hiraoka.

Segundo Hiraoka, Boninho foi o responsável por fazer o Big Brother ser "gigantesco" e influente no Brasil, diferente de outros países. "Serve de referência", explica. "Boninho soube muito bem entender o comportamento brasileiro quando implementou o BBB no Brasil".

Com a seleção do elenco em curso, o reality de 2025 deve ser semelhante ao de 2024. "O programa estreia em meses, pouquíssimo tempo para ter uma mudança substancial".

Assista à íntegra do Central Splash:

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso

embed boninho/ricky: