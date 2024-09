Giovanna Roque desabafa após se separar de MC Ryan SP: 'Não sou a vilã'

Giovanna Roque, 25, protestou contra as críticas que vem recebendo após ter anunciado a separação de MC Ryan SP, 23, pai de sua filha Zoe, de 9 meses.

O que aconteceu

A influenciadora digital se queixou de ser tratada como se fosse a culpada pelo fim da relação. "Eu acho que vocês já perceberam: eu posto que eu termino, mas sempre sou muito quieta. Não fico expondo o que acontece na minha vida, mas têm coisas que preciso falar. Na boca do povo, saio como a pior mulher do mundo. Não é bem assim", iniciou, em desabafo publicado nos stories de seu Instagram.

Chorando, Giovanna rebateu as acusações de que teria se envolvido com Ryan por interesse financeiro. "Já escutei tanta m*rda, que sou interesseira, que eu sou isso, sou aquilo... Vocês não fazem nem ideia da metade. Tem hora que a gente explode. Tenho que aguentar tanta coisa, tanto comentário ruim, tanta suposição, e vocês não fazem ideia da pessoa que eu sou. Não sou nada do que vocês falam, juro de coração. Eu me esforço muito para ficar calada, mas tem vezes que não dá."

Ela deu ainda a entender que o responsável pela separação teria sido o próprio Ryan. "Não sou a vilã aqui, não quero nada de ninguém, nunca quis nada de ninguém. Sempre trabalhei e sempre paguei as minhas coisas. E estou cansada de ficar ouvindo tanta m*rda. Eu queria estar com a minha família e, se não estou, não é por culpa minha."