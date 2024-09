Fofoca Awards 2024: veja os vencedores do prêmio que homenageia fofoqueiros

A primeira edição do Fofoca Awards elegeu os destaques do jornalismo de fofoca do Brasil nesta segunda-feira (16).

Veja os vencedores

Fofoqueiro do Ano - Leo Dias, eleito por voto popular

Fofoca do Ano - Separação de Ana Hickmann e Alexandre Correa, eleita por voto popular

@ do ano - Portal Leo Dias

Programa do Ano - A Hora da Venenosa SP (RecordTV)

Fofoqueiro Revelação - Matheus Baldi

Fofoca Awards 2024: Leo Dias venceu os prêmios de fofoqueiro e @ do ano Imagem: Arte/Splash UOL

Fofoca Awards

A cerimônia foi realizada no Cineclube Cortina, em São Paulo. O projeto é idealizado por Keila Jimenez e Dennys Motta, com produção de Lallo Amaral.

As categorias Fofoqueiro do Ano e Fofoca do Ano tiveram votação popular no UOL, garantindo o engajamento de milhões de internautas.

O jornalista Leão Lobo foi o homenageado da noite. Convidados especiais entregaram os troféus: Renato Ambrosio, Celso Zucatelli, Rita Cadillac e Supla.