Filho de Datena se pronuncia sobre agressão do pai contra Pablo Marçal

Joel Datena, 47, manifestou-se sobre a agressão cometida por seu pai, José Luiz Datena (PSDB), 67, contra Pablo Marçal (PRTB), 37, no debate político promovido neste domingo (15) pela TV Cultura.

O que aconteceu

O apresentador revelou ter ficado surpreso ao saber, pela manhã desta segunda (16), o que havia acontecido entre Datena e Marçal. "Eu tomei conhecimento dessa notícia hoje pela manhã, porque não acompanho nada envolvendo política. Sou bem avesso, bem distante disso. Acompanhei, claro, com surpresa, e recebi um monte de mensagens", contou ele ao vivo, no programa Brasil Urgente (Band).

Ele deixou claro que não pretende tecer maiores comentários a respeito do ocorrido. "Estou dando essa notícia aqui porque não brigo com a notícia. Diferente de muita gente, eu não brigo com a notícia. Se é notícia, é fato e será noticiado aqui no Brasil Urgente, mas me reservo o direito de não comentar."

Joel prefere manter-se em silêncio por não se sentir capaz de ser imparcial ao abordar a questão. "Quando você é parte da notícia, é possível fazer um comentário tendencioso. É igual a um juiz, quando recebe uma causa em que conhece um dos suspeitos e se declara suspeito, passando o caso para o outro. Recebi o caso, noticiei para vocês e me reservo o direito de não comentar. E vida que segue."