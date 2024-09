Filho de Angélica e Huck vai morar sozinho nos EUA: 'Aprender a cozinhar'

Joaquim Huck, 19, primogênito de Angélica, 50, e Luciano Huck, 53, vai morar sozinho nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Joaquim vai fazer faculdade de administração na New York University, em Nova York, nos EUA. Ele viaja para o país norte-americano no final do ano e vai dividir quarto.

Prestes a adquirir independência, ele fala em aprender a fazer serviços domésticos para receber Huck e Angélica. "Vou aprender a cozinhar e meus pais vão me visitar", declarou em entrevista ao Gshow.

Ele também afirmou estar ansioso pela expectativa de morar longe dos pais. "Estou ansioso e muito feliz. Acho que vai ser uma experiência muito rica para mim."

Além de Joaquim, Angélica e Huck também são pais de Benício, 16, e Eva, 11.