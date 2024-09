Emmy 2024: saiba onde assistir às séries vencedoras

A 76ª edição do Emmy Awards aconteceu nesse domingo (15) em Los Angeles, nos Estados Unidos, e consagrou algumas séries entre as melhores do ano. Saiba onde assistir às campeãs da noite:

Séries dramáticas

Melhor ator coadjuvante (Billy Crudup): "The Morning Show" - Apple TV+

Melhor atriz coadjuvante (Elizabeth Debicki): "The Crown" - Netflix

Melhor roteiro: "Slow Horses" - Apple TV+

Melhor direção; Melhor ator (Hiroyuki Sanada); Melhor atriz (Anna Sawai); Melhor série de drama: "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" - Disney+

Séries de comédia

Melhor ator coadjuvante (Ebon Moss-Bachrach); Melhor atriz coadjuvante (Liza Colón-Zayas); Melhor ator (Jeremy Allen White); Melhor direção: "O Urso" - Disney+

Melhor atriz (Jean Smart); Melhor roteiro; Melhor série de comédia: "Hacks" - Max

Séries limitadas ou antológicas

Melhor atriz coadjuvante (Jessica Gunning); Melhor roteiro; Melhor ator (Richard Gadd); Melhor série limitada ou antologia: "Bebê Rena" - Netflix

Melhor ator coadjuvante (Lamorne Morris): "Fargo" - Netflix

Melhor direção: "Ripley" - Apple TV+

Melhor atriz (Jodie Foster): "True Detective: Terra Noturna" - Max