Sertanejo se pronuncia após suposta traição com filha de Tom Cavalcante

Cristiano Deyvid, da dupla com Jonatha, quebrou o silêncio após sua ex-noiva, Sara de Castro, o acusar de traição.

O que aconteceu

Sara expôs a situação depois que o cantor trocou declarações de amor com Maria Cavalcante, filha de Tom Cavalcante. O cantor, então, decidiu se pronunciar. "Venho aqui me pronunciar sobre essa polêmica que está rolando. Quero começar falando sobre a Sara. Quem é a Sara para o Cristiano? É uma pessoa incrível, de um coração enorme, inteligente, decidida, persistente no que quer, uma pessoa parceira, que me apresentou a igreja, que trouxe a proximidade de Deus para minha vida e que me ajudou a evoluir como um homem, como artista e como pessoa."

Ele rasgou elogios a ex. "Eu, na minha vez, também ajudei muito a Sara. Comigo, ela também evoluiu muito como pessoa, como mulher, como companheira. Eu não teria coragem de vir aqui em rede social e falar mal dela de jeito nenhum. Eu e Sara tivemos momentos lindos, vivemos momentos incríveis. Os melhores momentos da minha vida, tirando [com a] minha família, foi ao lado da Sara, que foi uma pessoa incrível."

O sertanejo disse que entende a mágoa da ex-noiva. "Não é fácil terminar um relacionamento de quatro anos. Não é fácil. Eu tenho certeza que está doendo mais em mim do que ela. A gente não é obrigado a ficar com uma pessoa para sempre. A sua obrigação é ser feliz, a procurar tua felicidade. É estar bem psicologicamente e bem com tua família para você estar disposto a trabalhar e correr atrás do seu sonho. Minha carreira está em ascensão."

De acordo com Cristiano, as viagens de trabalho acabaram atrapalhando a relação. "Tenho alguns gatilhos na minha cabeça, que eu levo comigo e não consegui lidar com a situação. A gente não estava bem, não estava tendo conexão em alguns setores do relacionamento."

O artista ainda aproveitou para mandar um recado para ela. "Sara, você é uma pessoa incrível, te desejo tudo de bom, que você consiga passar por essa barra, que você supere mais rápido possível, como eu também estou tentando, porque é difícil", disparou.

Por fim, Cristiano fez um desabafo. "Uma das partes ruins que vivi [com a Sara] foi a insegurança. Depois de um bom tempo, eu soube que a Sara era casada e traiu o ex-marido dela com uma mulher. Eu já estava apaixonado, já estava gostando muito dela. Tentei seguir, mas não consegui."