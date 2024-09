'Sensação de dívida': Beiçola do Privacy explica doação a Marcos Oliveira

Martina Oliveira, conhecida como Beiçola do Privacy, doou R$ 19 mil para Marcos Oliveira, ator que interpretou Beiçola em "A Grande Família" (Globo). A doação foi divulgada após ele receber ordem de despejo em decorrência de aluguéis atrasados.

Tenho a sensação de que devo alguma coisa para ele após tanto tempo usando este nome. Eu senti que era minha obrigação ajudar.

Martina Oliveira

O que aconteceu

Justiça determinou que Oliveira deveria deixar o apartamento até 4 de setembro. O ator estaria há mais de três meses sem pagar o aluguel, que tem valor de cerca de R$ 3.500.

Produtora de conteúdo adulto decidiu ajudar após acompanhar sofrimento de Marcos. "Decidimos fazer uma surpresa. Chamamos o assessor e dissemos que queríamos ajudar. Pedimos os boletos para fazer pagamentos diretamente para a imobiliária", disse em papo exclusivo para Splash.

Eu não coloquei nenhuma condição. Nem tinha interesse de que ele soubesse que ajudei, mas acharam melhor contar.

Beiçola do Privacy conheceu Marcos Oliveira em peça de teatro e já participou de lives com o ator. "É como um pai mesmo. Eu tenho esse sentimento de dever algo para ele, por ele cuidar de mim."

Influencer espera que boa ação inspire outros produtores de conteúdo. "Vou continuar ajudando o Marcos de todas as formas. Espero poder envolver o Marcos em todos os projetos em que eu estiver presente. Sejam filmes, teatro, tudo."

Martina foi um dos destaques das plataformas de conteúdo adulto em 2023. A moça, que no ano passado afirmou ter faturado mais de R$ 1 milhão, recebe pedidos inusitados nos perfis que mantém no ar.

Marcos Oliveira teve alta do Hospital Unimed na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na última quinta-feira (12). Ator foi submetido a um cateterismo para avaliar a obstrução das artérias coronárias, além do funcionamento das valvas e do músculo cardíaco. Ele fez a cirurgia utilizando serviços de um plano de saúde pago pela atriz Tatá Werneck.

Falta de emprego e problemas de saúde

Marcos sofre com a falta de emprego e com uma fístula na uretra desde o fim de 2016. Em entrevista ao UOL na época, ele contou que nunca teve contrato fixo com a Globo, mesmo durante "A Grande Família", série que durou 14 anos.