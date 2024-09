Banheira, closet: Beatriz Reis dá detalhes de nova mansão em São Paulo

Beatriz Reis se mudou com a família para uma nova casa que alugou em São Paulo e deu detalhes sobre esta nova fase da vida.

O que aconteceu

A ex-BBB está morando na nova casa com os pais e os irmãos. "Todos os meus irmãos, minha mãe e meu pai moram comigo. Foi um sonho realizado. Vivíamos em uma casa em que os quartos não tinham porta, não tinha nada. Nos ver agora neste casarão é um sonho",disse em entrevista ao Extra.

A influenciadora celebra ter uma banheira e closet em seu quarto. "Tenho um carinho muito grande pelo meu quarto, porque tem coisas que pareciam muito distantes da minha realidade: eu tenho um closet, um banheiro com banheira. Eu amo a banheira, apesar de não ter conseguido tomar muito banho nela por falta de tempo".

A propriedade ainda conta com uma área de lazer com piscina e churrasqueira. "Gostamos muito de churrasco, karaokê, tocar violão. Temos amigos que cantam, eles vão lá para casa. Eu estava no Rio de Janeiro gravando, mas meus irmãos mandam vídeos com os amigos fazendo churrasco lá em casa".