Após votação, Unna desabafa e chora: 'Nunca tive tanta crise'

Na última votação, os confinados elegeram Leidy Murilho com 4 votos para acompanhar Nick Cruz e Matheus Torres na Batalha da semana. Depois da disputa acirrada que terminou em um empate que foi decidido por Gael Vicci, Dono do Palco da semana, a faxineira foi para o quarto desabafar o sentimentos.

'Não tem como realizar o sonho de todos'

Unna: "Minha mente não está um lugar agora muito seguro, por isso eu to assim. Não tá muito legal ficar na minha cabeça. As vezes eu não sou legal comigo na minha cabeça e isso me f*** inteira. Nossa, eu nunca tive tanta crise existencial em toda minha vida, igual estou tendo aqui dentro. Eu tenho crise de identidade, existencial, de tudo. Eu não falo querendo ouvir elogio."

Evellin: "A gente elogia porque a gente acha isso."

Gael: "Exatamente. Unna você é f***. Você está pronta para a vida lá fora, garota. Tá pronta para ser uma artista completa, porque você já é."

Evellin: "Entendo você chorar, porque as vezes a gente chora e pensa essas coisas mesmo, mas eu olhando de fora, penso assim: 'Meu Deus, queria muito assistir uma pessoa assim, eu seria fã'."

Unna: "É porque eu me sinto impotente em muitas questões."

Leidy: "Você não pode proteger todo mundo. Eu entendo você, não tem como você abraçar todos e querer realizar esse sonho pra todo mundo. Eu entendo que ela não gostaria de estar sentindo essa pressão de não conseguir me defender. Eu sinto que é isso. Mas não tem como, o que está escrito, só vou se Deus e o público quiser. E uma hora eu também não vou conseguir defender você de ir. Tá tudo certo entre você e Matheus?"

Unna: "Tá tudo bem. Eu não tenho nem coragem de chorar perto dele e deixá-lo mal, ele já está na Batalha, já esta sentindo uma pressão, não tenho coragem de chegar perto dele assim. Era para eu estar tão feliz, a gente vai cantar amanhã, juntos, eu sou Estrela da Semana, tem tanta coisa legal, só que eu não consigo."