Fã de anime? Veja 6 produções recentes para antigos fãs voltarem ao vício

Passamos por várias "febres", de "Os Cavaleiros do Zodíaco" a "Naruto", mas às vezes as pessoas simplesmente param de acompanhar as produções. Alguns ex-otakus, no entanto, têm vontade de voltar a acompanhar o mundo dos animes e aí vem a dúvida: qual série recente é boa para recomeçar esse vício?

Splash reuniu aqui uma seleção de ótimas produções recentes para você que já acompanhou algum anime na vida e quer voltar a esse meio assistindo a algo mais moderno. Confira nossa lista:

"Frieren e a Jornada Para o Além"

Herói Himmel e a elfa Frieren de "Frieren e a Jornada Para o Além" Imagem: Divulgação/Madhouse

Quem deve assistir? Fãs de séries de fantasia e pessoas com coração

Sinopse: A elfa Frieren se uniu a um grupo de guerreiros em uma jornada para derrotar o Rei Demônio. Eles conquistam a paz e cada um segue seu caminho. 50 anos se passam e Frieren descobre que seus antigos colegas humanos de jornada estão prestes a morrer. Ao perceber que não conseguiu criar laços com seus antigos colegas, Frieren embarca em uma nova jornada tentando entender melhor as pessoas ao seu redor.

Por que assistir? "Frieren e a Jornada Para o Além" é simplesmente um dos melhores animes dos últimos anos. Fugindo quase completamente do tipo de série que faz sucesso, "Frieren" conquistou o público com uma trama reflexiva, dramática e bastante melancólica. Mesmo que o objetivo seja mostrar ao espectador a importância de se viver bons momentos ao lado de quem amamos, o anime cumpre sua função de forma leve e ainda apresenta cenas de combate incríveis.

Onde assistir? O anime tem uma temporada até o momento e está disponível na Crunchyroll, em versão dublada e legendada.

"SPY X FAMILY"

Spy x Family Imagem: Shueisha/Wit Studio/Cloverwork

Quem deve assistir? Fãs de histórias de ação, entusiastas de espionagem e viciados em crianças fofas de anime.

Sinopse: Twilight, o mestre dos disfarces, é um dos melhores espiões do país de Westalis. Agora, ele recebe uma missão perigosa: assumir a identidade do médico Loid Forger e formar uma família falsa para se infiltrar em eventos sociais de uma renomada escola. O que o agente não faz ideia é que sua esposa de mentirinha é uma assassina profissional e sua filha adotiva vem a ser uma telepata capaz de ler mentes.

Por que assistir? Outro anime que é quase uma unanimidade, "SPY X FAMILY" alterna momentos de humor rasgado, cenas de ação empolgantes e muitos momentos de deixar o coração quentinho. Pode até ser uma história com desenvolvimento lento, mas é impossível não se encantar com o gênio da menina Anya, a insegurança da mãezona Yor e o lado mais relutante do paizão Loid. O anime também brilha com seu elenco de secundários, garantindo histórias bem ricas.

Onde assistir? O anime tem duas temporada até o momento e está disponível na Crunchyroll e Netflix, em versão dublada e legendada. Há também o filme "Código Branco", que está disponível na Crunchyroll.

"Jujutsu Kaisen"

Itadori em "Jujutsu Kaisen" Imagem: Divulgação/MAPPA/Shueisha

Quem deve assistir? Admiradores de lutas bonitas. Fãs de animes com trios de personagens ao estilo "Naruto". Quem curte shonen de lutinha.

Sinopse: O adolescente comum Yuji Itadori engole um dedo amaldiçoado enquanto tenta proteger colegas de escola. O dono original do dedo é Sukuna, uma maldição em busca de um novo hospedeiro capaz de engolir todos os dedos restantes. A organização conhecida como Feiticeiros Jujutsu passa a tomar conta de Itadori para ver como ele desenvolve os poderes dessa grande ameaça.

Por que assistir? "Jujutsu Kaisen" é uma das mais recentes revelações da revista "Shonen Jump", casa de outras séries de sucesso como "One Piece", "Dragon Ball" e "Yu Yu Hakusho". Aqui veremos o autor Gege Akutami utilizando todos os clichês dos shonens de luta (torneios, trios, poderes espirituais etc) para criar uma história empolgante e cheia de ação. Vale avisar também que a animação feita pelo estúdio MAPPA apresenta alguns dos combates mais bonitos da atualidade.

Onde assistir? O anime tem duas temporadas até o momento e está disponível na Crunchyroll e na Netflix (aqui só a primeira temporada), em versão dublada e legendada. O filme "Jujutsu Kaisen 0" também está nos dois streamings.

"Fruits Basket"

Anime "Fruits Basket" Imagem: Divulgação/TMS

Quem deve assistir? Viciados em dramas familiares. Shippadores de casais.

Sinopse: Tohru Honda tinha tudo para ser uma pessoa triste, afinal acaba de perder sua mãe. Mas sua sorte muda quando é acolhida pela rica família Sohma, composta por pessoas que têm uma maldição: cada vez que são abraçados eles se tornam um dos animais do zodíaco chinês. Tohru acaba metida em um triângulo amoroso com o signo do gato e do rato.

Por que assistir? Um dos grandes animes shoujo dos últimos tempos é também a segunda tentativa de adaptar a obra de Natsuki Takaya. A força de "Fruits Basket" não está no combate, e, sim, nos carismáticos personagens. É impossível assistir ao anime sem se identificar com seus dramas e seus anseios. É uma baita novelona em formato anime.

Onde assistir? O anime tem três temporadas e está disponível na Crunchyroll, em versão dublada e legendada.

"Cyberpunk: Mercenários"

Anime "Cyberpunk: Mercenários" Imagem: Divulgação/Studio Trigger

Quem deve assistir? Fãs de histórias reflexivas. Gamers.

Sinopse: David Martinez vive em um mundo distópico no qual é comum a compra e venda de implantes cibernéticos. Após um evento traumático, David entra em um grupo de mercenários que o fará refletir sobre sua vida e o mundo ao redor.

Por que assistir? O vencedor do Crunchyroll Anime Awards de 2023 é baseado no game "Cyberpunk 2077", mas não necessariamente é preciso ter jogado. Na verdade, o que aconteceu foi o contrário: o anime foi tão bem recebido pelo público que muitos foram atrás do jogo experimentar as aventuras vividas pelo David na série.

Onde assistir? O anime tem uma temporada e está disponível na Netflix, em versão dublada e legendada.

"Ranking of Kings"

Anime "Ranking of Kings" Imagem: Reprodução/WIT Studio

Quem deve assistir? Quem gosta de crianças inspiradoras. Fãs de história de fantasia.

Sinopse: Bojji é o doce filho do Rei Bosse, mas infelizmente o garoto não é cotado para herdar o reino por ser fraco. Ao conhecer a criatura Kage, uma sombra falante, o príncipe sai em uma jornada para encontrar sua própria força e provar que pode ser um valioso guerreiro.

Por que assistir? Não se engane com o visual infantil, "Ranking of Kings" é uma história forte, violenta e altamente dramática, ainda que vista sob os olhos inocentes de uma criança. O visual permite que o anime brinque bastante com sua animação, principalmente na expressividade dos personagens. Mas fica o conselho: não existe um único flashback feliz nessa história, sugerimos que assista com lencinhos do lado.

Onde assistir? O anime tem uma temporada até o momento e está disponível na Crunchyroll, em versão dublada e legendada. Há também uma série paralela no mesmo streaming.