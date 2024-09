Além de duetos, famosos vão 'invadir' o Estrela da Casa essa semana; veja

Na reta final do Estrela da Casa (Globo), o reality ganha um calendário agitado e estrelado esta semana, que conta com novos visitantes no confinamento.

O Workshop Musical, que acontece na quinta-feira (19), será comandado por Tati Machado, Leo Santana e Lore Improta. O trio, que entende muito bem de dança, vai ensinar seus conhecimentos sobre coreografia e propor um desafio. O grupo vencedor da dinâmica é classificado para a Prova da Estrela. Depois do workshop, os convidados costumam dar uma espiada na casa, conhecer os cômodos e bater um papo com os jogadores.

A Oficina de Talentos, que acontece às quarta-feiras, receberá a diretora artística Belinha Lopes, responsável pela direção de videoclipes como do hit "Tá Ok", parceria de Dennis DJ e Kevin o Chris. Com experiência na área, ela vai até a casa dar algumas dicas importantes para os confinados.

Nesta segunda-feira, a Jam Session recebe Sarah Beatriz, cantora gospel que vai bater um papo com os participantes e cantar com Unna X, vencedora da prova da Estrela. Também no programa ao vivo, o top 10 fará uma nova dinâmica de duetos. Divididos em duplas, os competidores apresentaram músicas cantadas em conjunto valendo o valor de R$ 20 mil. O público poderá votar no dueto preferido através do Gshow.