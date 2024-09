Adriane Galisteu revela por engano mais dois peões de A Fazenda 16

Adriane Galisteu, apresentadora de A Fazenda 16 (Record), deixou escapar dois novos peões do reality show, que estreia nesta segunda-feira (16).

O que aconteceu

Em seus Stories, a apresentadora compartilhou um vídeo do camarim, onde Márcia Fu aparece para visitá-la.

No vídeo, há uma TV ao fundo mostrando imagens da sede.

Nela, aparecem a ex-BBB Larissa Tomásia e o cantor MC Zaac.

A publicação foi apagada alguns minutos depois.

Os 28 participantes de A Fazenda 16 serão revelados durante a estreia do programa.

A Fazenda 16: Adriane Galisteu deixa vazar dois novos peões Imagem: Reprodução/Instagram

