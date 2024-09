Adélia Soares se manifesta após ser indiciada por associação criminosa

Adélia Soares se manifestou pela primeira vez após ser indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal por falsidade ideológica e associação criminosa.

O que aconteceu

Soares negou que tenha aberto empresa para operação de jogos ilegais no Brasil. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (16), a advogada de Deolane Bezerra afirmou que "jamais arriscaria 22 anos de muito trabalho por algo que não fosse lícito".

Ela explicou que se colocou à disposição dos investigadores para auxiliar na elucidação dos fatos. "Eu confio na Justiça, eu confio no Ministério Público, eu confio na documentação, que todo processo foi feito dentro da legalidade. Eu sigo trabalhando porque é o que eu sei fazer, é o que eu sempre fiz", declarou.

Adélia também destacou que seu caso não tem correlação com a operação que prendeu Deolane no começo deste mês. Bezerra, que é representada por Soares, é acusada de lavagem de dinheiro e foi presa em uma investigação que apura práticas de jogos ilegais no Brasil. Na ocasião, a mãe da influenciadora, Solange, também foi detida. As duas seguem presas no sistema prisional de Pernambuco.

Entenda o caso

Segundo investigação da polícia, Adélia de Jesus Soares se associou à máfia chinesa para abrir empresas de fachada de jogos de azar no Brasil.

A advogada e ex-participante do BBB 16 teria aberto uma empresa chamada Playflow com documentação falsa em Suzano (SP). A Playflow tem sede nas Ilhas Virgens Inglesas.

Ainda segundo a investigação, a Playflow recebia dinheiro de jogos ilegais no Brasil, como o "Tigrinho".

A investigação também detectou que instituições de pagamento sem autorização do Banco Central do Brasil movimentaram cerca de R$ 2,5 bilhões em operações cambiais fraudulentas para possibilitar a remessa das apostas ao exterior. Para lastrear essas operações, fraudavam os nomes dos remetentes usando CPFs de pessoas mortas.

Em nota, a PCDF confirmou que o inquérito policial foi remetido à Justiça Federal por "indícios de crimes contra o sistema financeiro". A partir de agora, é o órgão que dará seguimento ao caso.

A polícia não informou se há ligação entre o indiciamento de Adélia e a prisão de Deolane. A influenciadora foi presa na quarta-feira (4), alvo da operação "Integration", que tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Quem é Adélia Soares?

Adélia atua na defesa de Deolane há algum tempo. Ela já defendeu outros famosos, a exemplo de MC Mirella, Deborah Albuquerque e Thomaz Costa.

Advogada foi uma das participantes do BBB 16 (Globo), mesma edição de Ana Paula Renault, seu maior desafeto na casa. Ex-BBB foi a sexta eliminada em um paredão triplo, ao lado de Munik e Ronan.

Ela rendeu bons memes ao chorar por vontade de comer melancia. A ex-sister, que estava na xepa, não podia comer a fruta e acabou chorando e sendo consolada pelos outros participantes.

Ex-BBB Adélia Soares no camarote Brahma, no Anhembi, em São Paulo Imagem: Reprodução/Instagram

Advogada mudou completamente o visual após deixar o programa. Ela fez bichectomia, colocou lentes de contato e harmonização orofacial, além de trocar a prótese de silicone, perder 45kg e fazer abdominoplastia e lipoescultura.

Adélia foi candidata a deputada federal, mas não conseguiu o número de votos necessários para exercer o cargo. Ela se filiou ao partido Patriota e teve apenas 718 votos em São Paulo. À época, a advogada estava grávida e afirmou que esperava o resultado.

Esse é um resultado que eu já esperava. Não fiz uma campanha, teve pessoas da minha família que nem ficaram sabendo que eu era candidata. Não houve um investimento nessa campanha. Até porque, estou grávida, na reta final da gestação, a minha gravidez é de risco e eu tive que priorizar a gravidez.

Ela foi uma das responsáveis por tirar Deolane e Pétala do elenco de A Fazenda 2022 (Record). A advogada entrou com uma liminar para retirar as ex-peoas da competição.