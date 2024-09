A Fazenda 16: conheça a lista oficial com os participantes da temporada

A Fazenda 16 começou nesta segunda (16), na Record. Desta vez, a disputa rural iniciou com 28 peões e peoas —número recorde, na luta pelo prêmio de R$ 2 milhões —um aumento de R$ 500 mil da última edição.

Entre ex-participantes de reality, famosos e influenciadores, eles chegaram de forma inédita em Itapecerica da Serra, em São Paulo.

Conheça o elenco oficial

Camila Moura

Professora e ex-mulher de Lucas Buda, do BBB 24. Ficou conhecida após se divorciar do também professor enquanto ele ainda estava confinado no reality da Globo.

a Fazenda: Camila Moura foi a primeira anunciada Imagem: Reprodução/Instagram

Gilson de Oliveira

Treinador e fisioculturista. Era personal trainer de Gracyanne Barbosa e se envolveu com a musa fitness enquanto ela ainda estava casada com Belo.

A Fazenda: Gilson de Oliveira ficou conhecido após polêmica Imagem: Webert Belicio/ Agnews

Flor Fernandez

Apresentadora e jornalista. Se tornou conhecida como jurada do programa Show de Calouros do SBT, nos anos 80.

A Fazenda: Flor Fernandez foi anunciada no domingo Imagem: Reprodução/Youtube

Babi Muniz

Ela ficou conhecida como assistente de palco do extinto Pânico na TV. Hoje, atua como influenciadora digital e já participou do Made in Japão, outro reality da Record.

Babi Muniz Imagem: Reprodução/Instagram

Zé Love

Jogador de futebol. Ex-jogador do Santos, Zé Love atuava como centroavante e é amigo de Neymar.

A Fazenda 16: Zé Love está confirmado no reality rural Imagem: Reprodução/Instagram/@zelove9

Sidney Sampaio

Ator de novelas. O astro ficou conhecido nos anos 2000 por participar de novelas como "Alma Gêmea" e "Sete Pecados". Recentemente, se envolveu em um acidente ao cair do 5º andar de um prédio.

A Fazenda: Sidney Sampaio já atuou em novelas da Globo e da Record Imagem: Divulgação

Raquel Brito

Influencer e irmã do Davi Brito, campeão do BBB 24. Ela atua como assessora de imprensa do irmão famosos e milionário.

Raquel Brito pegou carona da fama do irmão, Davi, vencedor do BBB 24 Imagem: Reprodução/Instagram

Flora Cruz

Flora Cruz é filha do pagodeiro Arlindo Cruz. Nas redes sociais, a influenciadora compartilha seu dia, dicas de autoestima e maternidade. Ela é mãe do Ridan, de 5 anos.

A Fazenda: A modelo e filha de Arlindo Cruz, Flora Cruz Imagem: Reprodução/Instagram/flora

Juninho Bill

O peão é cantor, compositor e produtor. Ele fez parte do grupo Trem da Alegria e é jurado do Canta Comigo, da Record.

A Fazenda 2024: Juninho Bill é um dos participantes Imagem: Reprodução/Instagram

Fernando Presto

Chef de cozinha e artesão em couro. O novo peão já participou do Masterchef e trabalhou com Érick Jacquin.

A Fazenda 2024: Fernando Presto é um dos participantes Imagem: Reprodução/Internet

Luana Targino

Influencer e empresária. Ela já participou do De Férias com o Ex: Caribe e tem mais de 1 milhão de seguidores.

A Fazenda 16: Luana Targino é uma das peoas. Imagem: Reprodução/Instagram

Sacha Bali

Ator e diretor. Bali já atuou em diversas novelas como "Os Mutantes", "Salve Jorge", "Jesus" e "Gênesis".

A Fazenda: Sacha Bali é um dos participantes Imagem: Reprodução/Instagram

Yuri Bonotto

Influenciador e modelo. Conhecido como o bombeiro do Programa da Eliana, ele soma mais de 2 milhões de seguidores.

Yuri Bonotto atende a pedido inusitado de fã Imagem: Reprodução/Divulgação

Júlia Simoura

Atriz. Júlia já participou de novelas como "Cúmplices de um Resgate" e acumula mais de 2 milhões de seguidores.

A Fazenda 16: Júlia Simoura é atriz e está confinada Imagem: Reprodução/Instagram

Vanessa Carvalho

Ex-participantes do "Casamento às Cegas", da Netflix. Ela é atriz do humorístico A Praça é Nossa e foi Miss Mesoamérica 2015.

A Fazenda: Vanessa Carvalho, da 2ª edição de Casamento às Cegas, ficou 5 meses sem sexo Imagem: Reprodução/Instagram

Zaac

Cantor e multiartista. Ele é dono de vários hits como "Bumbum Granada" e "Vai Malandra". Além de Anitta, ele também já gravou com Snopp Dog.

A Fazenda 16: MC Zaac foi 'vazado' em perfil de Galisteu Imagem: Reprodução/Instagram

Larissa Tomásia

Ex-participante do Big Brother Brasil. A influencer e modelo soma mais de 3 milhões de seguidores nas redes.

A ex-BBB Larissa Tomásia contou sobre encontro inusitado. Imagem: Reprodução/Globo

Gui Vieira

Ator e Modelo. Gui participou de novelas infantis como "Chiquititas" e "Carrossel". Nas redes, ele tem mais de 1 milhão de seguidores.

A Fazenda 16: Gui vieira fez novelas e está no programa Imagem: Reprodução/Instagram

Fernanda Campos

Influenciadora e modelo. Fernanda ficou conhecida por um affair com o jogador Neymar.

Fernanda Campos diz que conseguiu realizar sonhos com o faturamento do site adulto Imagem: Reprodução/Instagram

Suelen Gervásio

Modelo. A nova peoa se envolveu em grande polêmica com o cantor Vitão. Ela é irmã do ator Rafael Zulu.

Suelen Gervasio se envolveu em grande treta Imagem: Reprodução/ Instagram @suelengervasio

Paiol

Já no paiol, 8 peões disputam 4 vagas na competição. Os mais votados vão entrar na sede na quinta-feira, 19.