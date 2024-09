A Fazenda 16 começa com semana atípica; confira programação

A Fazenda 16 (Record) estreia nesta segunda-feira (16) com uma programação atípica. O reality iniciará com 20 peões na sede e outros 8 em um anexo, o Paiol, para disputar as 4 vagas remanescentes.

Apesar de ainda não ter o elenco principal definido, já nesta terça-feira (17) haverá a primeira prova para saber quem participará da Prova do Fazendeiro. Após a primeira semana, o reality inicia sua programação normal, com formação da Roça às terças e eliminação às quintas-feiras.

Confira a programação completa desta semana:

Segunda-feira (16/09): Exibição da entrada dos peões na sede e dos 8 participantes no Paiol.

Terça-feira (17/09): Prova seletiva para definir quem disputa a primeira Prova do Fazendeiro da temporada.

Quarta-feira (18/09): Prova do Fazendeiro ao vivo.

Quinta-feira (19/09): Revelação dos 4 "paioleiros" escolhidos para subir à sede e prova ao vivo pela imunidade.

Sexta-feira (20/09): Primeira festa.

Sábado (21/09): Exibição da festa.

Domingo (22/09): Primeiro Rancho do Fazendeiro.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso