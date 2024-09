Yas: Carelli recorre a 'feira do crime' para selecionar elenco de A Fazenda

Yas Fiorelo e Chico Barney comentaram as novidades anunciadas por Rodrigo Carelli, 56, na coletiva de imprensa de A Fazenda 16 (Record), realizada nesta quinta-feira (12), em Itapecerica da Serra, na Grande SP.

Yas adiantou que os novos peões usarão um balão para desembarcar no confinamento rural. "Todo ano, os participantes chegam de uma maneira diferente à sede. Desta vez, vão chegar de balão", revelou ela, no Central Splash.

Chico, entretanto, opina que uma viatura policial seria um transporte mais adequado para os futuros encrenqueiros. "É uma péssima ideia. Espero que repensem até segunda-feira. Com viatura seria muito mais legal do que com balão. É bom para deixar e também para buscar."

Yas concorda: Rodrigo Carelli parece ter uma predileção pelos bad boys na hora de formar seus castings. "Conhecendo os elencos anteriores de A Fazenda, provavelmente o Carelli entra no site da Polícia Federal e pergunta: 'O que vocês têm aí de melhor? Esse agrediu a esposa? Vou levar!' Parece que ele vai à feira do crime e vai colocando os [piores elementos] na sacola."

Gilson tem tudo para conquistar o Brasil na Fazenda

Às vésperas da estreia de A Fazenda 16 (Record), Chico Barney e Yas Fiorelo falaram sobre a possibilidade de Gilson Oliveira, 42, ser anunciado como um dos peões da nova temporada do reality.

Chico aposta que, caso seja mesmo confirmado no elenco, o personal trainer vai ganhar facilmente o coração do Brasil. "Não dou duas semanas para o Brasil estar apaixonado por esse cara. A Gracyanne era casada com o homem mais fascinante da América Latina. Pra ela ter terminado com o Belo [por ele], esse cara não pode ser pouca coisa. Tem que ser interessantíssimo!"