Transmissão ao vivo do Avenged Sevenfold no Rock in Rio: veja onde assistir

O show da banda Avenged Sevenfold no Rock in Rio será realizado neste domingo (15), a partir da 0h (de Brasília), na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Onde assistir? O Grupo Globo será o responsável pela transmissão. O festival será transmitido no Globoplay e canais Multishow e Bis. A programação está sujeita a alterações pelas emissoras.

A banda é frequentemente chamada pelo nome abreviado, A7X. Os norte-americanos subirão ao palco com uma combinação única de metalcore, hard rock e elementos de heavy metal tradicional.

A A7X retorna aos palcos do Rock in Rio após 11 anos. Entre os principais hits estão Bat Country" (2005), "Almost Easy" (2007), "Nightmare" (2010), "Hail to the King" (2013), e "The Stage" (2016).

A banda será a última atração da noite no Palco Sunset. Antes dela, Paralamas do Sucesso, Journey e Evanescence se apresentarão no mesmo palco.

