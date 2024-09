Apertado em Paris? Torre Eiffel tem banheiros 'escondidos' e ousadíssimos

Um dos cartões postais mais populares não só da França, mas do mundo, a Torre Eiffel ainda guarda alguns segredos. Ou melhor, não é bem um segredo, mas um espaço que pouca gente se atenta que existe na Dama de Ferro de Paris: um ousado banheiro vermelho.

Para quem nunca passou aperto na visita, é importante lembrar que existem banheiros públicos e gratuitos no monumento, tanto no pavimento térreo quanto nos outros três andares abertos ao público.

Tantas comodidades não foram previstas no projeto original de Gustave Eiffel inaugurado em 1889 para comemorar o centenário da Revolução Francesa e a abertura da Exposição Universal sediada na Cidade Luz — até porque, ela era inicialmente temporária e deveria ter sido desmanchada em 1909. Mas, desde o início, a torre teve um dos primeiros banheiros modernos da França, já que o seu topo abrigava o apartamento do engenheiro.

Imagem: Divulgação/Roca

Segundo reportagem da revista Vogue France, parte do espaço onde Eiffel recebeu seus convidados particulares e que possuía sala, três escritórios, banheiro e lavabo (mas nenhum quarto) se tornou uma sala de máquinas com o passar das décadas. Outra porção hoje abriga a reprodução do escritório de Gustave Eiffel, em cuja janela é possível ver figuras em cera que representam o criador da torre, sua filha Claire e o inventor Thomas Edison.

Em 2013, a Dama de Ferro recebeu seu primeiro grande projeto de modernização e, com ele, chegaram os banheiros coloridos. A cor, no entanto, é um tributo ao criador e à história da torre que era originalmente vermelha.

Imagem: Divulgação/Roca

A cor, de acordo com reportagem da revista especializada Architectural Digest da Espanha, foi escolhida ainda no século 19 para ajudar a prevenir (ou disfarçar) o processo de enferrujamento natural do ferro. Em reformas posteriores, a Torre Eiffel já foi pintada de outras cores — por exemplo, para as Olimpíadas de 2024, ela recebeu uma pintura comemorativa dourada.

Mas, de volta aos toaletes, a empresa Roca e o arquiteto Alain Moatti recuperaram o vermelho nos interiores de dois banheiros no primeiro andar da torre, um no Pavilhão Eiffel e outro no Pavilhão Ferrié. Todas as instalações possuem cubas, sanitários e outros recursos funcionais de curvas minimalistas e até mesmo as pastilhas nas paredes são avermelhadas. Moderno, o espaço possui sistema de descarga eletrônica.

Imagem: Divulgação/Roca

Todos os designs, que já existiam em cores brancas, foram customizados para a empreitada; a cor única criada especialmente para a homenagem. Poucas peças destoam, mas o contraste é intencional: por exemplo, o banheiro do pavilhão Eiffel possui um modelo de pia Antuérpia em tom branco, que ajuda a reforçar o impacto do vermelho nos seus arredores.

Conheça mais detalhes dos banheiros coloridos da Torre Eiffel:

Imagem: Divulgação/Roca