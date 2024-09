Rock in Rio vive clima de despedida emo com Restart e NX Zero: 'É um marco'

Do Toca e colaboração para o Toca, no Rio

As bandas emo estão marcando presença neste Rock in Rio 2024. Entre elas, duas bandas brasileiras que voltaram recentemente aos palcos e já estão saindo de cena novamente: NX Zero e Restart.

Em conversa com Toca, integrantes das bandas destacaram que estão ansiosos para a nova geração que vai vir e confirmaram o fim de "um ciclo", sem confirmarem se tratar de uma despedida.

O que eles disseram

Di Ferrero, do NX Zero, negou que a turnê seja de despedida ou, até mesmo, de um retorno. "Na verdade, não é nenhum dos dois. É um ciclo. A gente está encerrando um momento da nossa vida, da nossa carreira [...] Hoje é um clima de alegria, para a gente curtir mesmo. É o que a gente está sentindo no coração como irmãos".

Pe Lanza, do Restart, se diz feliz com o "gênero fortalecido". "Foi muito legal para a gente fazer parte desse dia, não só pelo NX Zero, mas pelo Forfun também. A gente se sente muito bem representado. Tem um lance de pertencimento não só pelas bandas, mas, para quem gosta e viveu esse gênero também. Ver todas as bandas que a gente curtia e ver o gênero fortalecido aqui é emocionante. Não é uma despedida, mas é um marco na história geracional. A gente fez história".

Pe Lu afirma que o emo "está mais vivo do que nunca". "Acho que nunca morre. A gente tem essas ondas que acontecem e estamos vivendo esse momento em que isso está muito vivo, para que novas gerações possam conhecer e criar novas bandas".

Ele conta que espera ver as novas gerações nos palcos em breve. "Somos loucos para ver novas bandas e o pessoal fazendo um novo som, é só assim que o gênero consegue ser perpetuado. É muito maneiro a gente estar vivendo esse momento e tomara que inspire outras pessoas a pegarem um instrumento, montar uma banda, sentar com o amiguinho e que possamos ver o resultado daqui a 15 anos em outros festivais".