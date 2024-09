Rock in Rio: Bandanas e lenços são tendência no segundo dia de festival

As bandanas e lenços se destacaram como os acessórios favoritos dos fãs de música no segundo dia do Rock in Rio 2024.

Esses itens, além de práticos, trouxeram um toque estiloso e despojado, complementando os looks de maneira versátil. Amarradas na cabeça, pescoço ou até nos braços, as bandanas foram um elemento forte que dominou os looks.

Seja combinando com peças básicas ou looks mais elaborados, o acessório mostrou que, no Rock in Rio, estilo e expressão caminham juntos. Confira os looks!