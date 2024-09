OneRepublic faz show divertido e simpático com hits e covers no Rock in Rio

O OneRepublic é aquela banda que com certeza você conhece as músicas e nem sabe de onde — talvez de alguma trend de rede social, série ou filme. Quando percebe está cantando. É que os caras são máquinas de fazer hit viral. Sem falar que o vocalista Ryan Tredder tem no currículo uma série de sucessos que produziu com outros artistas e que sempre aparecem nos shows da banda — como "Halo" com Beyoncé. Com simpatia, ele conversou e elogiou o público, falou português, vestiu a camisa do Brasil e envolveu a plateia. Com essa fórmula, é impossível não agradar. A banda é competente e entrega o pop que se propõe. Pode não ser o mais impactante, porém fica na memória como um show legal de se estar.

HITS

A banda abriu o show com "I Ain't Worried" e foi só o primeiro da série de hits que o público cantou em um coral elogiado pelo vocalista. A explosão ficou mesmo por conta de "Counting Stars".

COVERS

Hits de sucesso de outros artistas não são novidade no setlist dos shows da banda. Ryan lembrou de pessoas com quem já trabalhou, citou Anitta, Miley Cyrus e Taylor Swift -- iludindo o público que se animou achando que iria ouvir a música da cantora. Mas, dessa vez, rolou Marron 5, Jonas Brothers e Beyoncé.

SIMPATIA

Ryan, que está se sentindo em casa no Brasil, afirmou que este era um dia perfeito, com pessoas perfeitas e em uma cidade perfeita. Emendando em uma tentativa de falar português. O vocalista ainda vestiu a camisa do Brasil e esbanjou simpatia.

PÚBLICO

O público foi sendo envolvido durante o show e mesmo quem não era fã acabou se rendendo ao clima leve da apresentação. Os fãs da banda, que vire e mexe emplaca músicas em trends virais, produziram bastante conteúdo do show para jogar nas redes.

