Onde está passando o Rock in Rio 2024? Veja horários e shows

A Cidade do Rock recebe o primeiro dia de Rock in Rio 2024 desde sexta-feira (13). Saiba como acompanhar as apresentações ao vivo e veja a programação completa do festival.

Onde assistir ao vivo ao Rock in Rio

O Grupo Globo será o responsável pela transmissão. O festival será transmitido nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 a partir das 15h15 (de Brasília) no globoplay e canais Multishow e Bis. A programação está sujeita a alterações pelas emissoras.

A TV Globo exibirá flashes durante a programação e os destaques dos shows todos os dias, sempre após o Estrela da Casa, e aos sábados, após o Altas Horas. Além de uma edição especial, no dia 29.

Programação do Rock in Rio 2024

13 de setembro (sexta)

Palco Mundo

16h40 - Matuê part. Wiu e Teto

19h - Ludmilla

21h25 - 21 Savage

0h - Travis Scott

Travis Scott Imagem: Manuela Scarpa / Brazil News

Palco Sunset

15h30 - Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia

17h50 - Veigh e Kayblack

20h10 - Orochi, Chefin e convidado

22h45 - MC Cabelinho & Coral das Favelas

New Dance Order

22h - Cat Dealers

23h30 - Chemical Surf

1h - Fatsync x Malifoo

2h30 - Deadmau5

Espaço Favela

16h - Slipmami

19h - Kevin o Chris

21h - TZ da Coronel e Borges

Global Village

15h30 - Victor Xamã

17h30 - Katú Mirim

19h15 - Hungria

Supernova

15h - Mc Maneirinho

17h - The Box

18h30 - Mizzy Miles

20h30 - Major RD

14 de setembro (sábado)

Palco Mundo

16h40 - Lulu Santos

19h - Zara Larsson

21h20 - OneRepublic

0h - Imagine Dragons

Dan Reynolds, do Imagine Dragons Imagem: ALEXANDRE SCHNEIDER/GETTYIMAGES

Palco Sunset

15h30 - Patu Fu e Penélope

17h50 - Christone "Kingfish" Ingram

20h10 - James

22h45 - NX Zero

New Dance Order

22h - Liu

23h30 - Öwnboss

1h10 - Kvsh

2h40 - DJ Snake

Espaço Favela

16h - Lourena

19h - Thiago Pantaleão

21h - Dennis

Global Village

15h30 - Amaro Freitas

17h30 - Mestrinho

19h15 - Hermeto Pascoal & Grupo

Supernova

15h - 7 Minutoz

17h - Duquesa

19h30 - Bin com Leviano

20h30 - Nagalli - Magic Show & Convidados



15 de setembro (domingo)

Palco Mundo

16h40 - Paralamas do Sucesso

19h - Journey

21h15 - Evanescence

0h - Avenged Sevenfold

Herbert Vianna, dos Paralamas do Sucesso Imagem: Van Campos/AgNews

Palco Sunset

15h30 - Barão Vermelho

17h50 - Planet Hemp convida Pitty

20h10 - Incubus

22h45 - Deep Purple

New Dance Order

22h - Ruback

23h30 - Binaryh

1h - Mila Journée

2h30 - Artbat

Espaço Favela

16h - Ster

19h - MC Hariel

21h - MC Poze do Rodo

Global Village

19h15 - Anees

17h30 - Terra Celta convida Orquestra Refugi

15h30 - Larissa Luz

Supernova

15h - The Mönic convida Eskrota

17h - Black Pantera

19h30 - Crypta

20h30 - Dead Fish

19 de setembro (quinta)

Palco Mundo

16h15 - Jão

18h35 - Joss Stone

20h55 - Charlie Puth

0h - Ed Sheeran

Ed Sheeran Imagem: Lucas Jackson

Palco Sunset

15h - Pedro Sampaio

17h25 - Felipe Ret convida Caio Luccas

19h45 - Ferrugem convida Gilsons

22h10 - Will Smith

22h45 - Gloria Groove

New Dance Order

22h - Illusionize

23h30 - Gabe

1h - Victor Lou

2h30 - Wade

Espaço Favela

16h - Vinny Santa Fé

19h - Fundo de Quintal

21h - Xande de Pilares

Global Village

15h30 - Sambaiana

17h30 - Bixiga 70

19h15 - Noa Kirel

Supernova

15h - WC No Beat convidan Mc Gabzin, Felp22 e MC Th

17h - Young Piva

18h30 - Aka Rasta

20h30 - Lil Whind convida Omni Black e Rapadura

20 de setembro (sexta)

Palco Mundo

16h40 - Ivete Sangalo

19h - Cyndi Lauper

21h20 - Karol G

0h - Katy Perry

Katy Perry Imagem: Maurício Santana/Getty Images

Palco Sunset

15h30 - Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França

17h50 - Tyla

20h10 - Gloria Gaynor

22h45 - Iza

New Dance Order

22h - Samhara

23h30 - Ashibah

1h - Curol x Barja

2h30 - Alison Wonderland

Espaço Favela

16h30 - Brisa Flow

19h - Mc Dricka

21h - Pocah

Global Village

15h30 - Juliana Linhares

17h30 - Carminho

19h15 - Angélique Kidjo

Supernova

15h - Nina Fernandes

17h - Darumas

18h30 - N.I.N.A

20h30 - Cynthia Luz

21 de setembro (sábado)

Palco Mundo

15h30 - Para sempre Trap, com Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP e Veigh

18h30 - Para sempre MPB, com Baianasystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes, Ney Matogrosso e Gaby Amarantos

21h10 - Para sempre Sertanejo, com Chitãozinho e Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Júnior, Luan Santana e Simone Mendes

0h10 - Para sempre Rock, com Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido

Pitty Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Palco Sunset

16h55 - Para sempre Rap, com Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2 e Rael

19h45 - Para sempre Samba, com Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de Pilares

22h35 - Para sempre Pop, com Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza e Lulu Santos

New Dance Order

22h - Para sempre Eletrônica, com Mochakk, Beltran X Classmatic, Eli Iwasa X Ratier e Maz X Antdot

Espaço Favela

15h - Para sempre favela é Terra Indígena, com Kaê Guajajara convida Totonete e o grupo Dance Maré

17h - Para sempre Música Clássica, com Nathan Amaral e Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem

18h40 - Para sempre Baile de Favela, com Buchecha, Cidinho e Doca, Funk Orquestra, MC Carol, MC Kevin o Chris e Tati Quebra Barraco

20h40 - Para sempre Funk, com Livinho, Mc Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC IG e MC PH

Global Village

15h - Para sempre Jazz, com Antônio Adolfo, Joabe Reis, Joantahn Ferr e Leo Gandelman

17h - Para sempre Soul, com banda Black Rio, Cláudio Zoli, Hyldon

18h40 - Para sempre Bossa Nova, com Bossacucanova e Cris Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Menescal, Wanda Sá

20h40 - Para Sempre Futuro Ancestral, com Gang do Eletro e Suraras do Tapajós

Supernova

14h30 - Para Sempre Indie, com Autoramas (14h30) Vanguart (16h); Chico Chico (18h) e Jean Tassy (20h)

22 de setembro (domingo)

Palco Mundo

16h40 - Luísa Sonza

19h - Ne-Yo

21h20 - Akon

0h - Shawn Mendes

Shawn Mendes Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Palco Sunset

15h30 - Homenagem a Alcione com Orquestra Sinfônica Brasileira, Diogo Nogueira, Mart'nália, Majur, Péricles, Maria Rita e Alcione

17h50 - Olodumbaiana

20h10 - Ney Matogrosso

22h45 - Mariah Carey

New Dance Order

22h - Dubdogz

23h30 - Jetlag

1h - Bhaskar

2h30 - Kaskade

Espaço Favela

16h - Luiz Otávio

19h - Livinho

21h - Belo

Global Village

15h30 - Lia de Itamaracá

17h30 - Almério e Martins

19h15 - Angélique Kidjo

Supernova

15h - LZ da França

17h - Gabriel Froede

18h30 - Zaynara

20h30 - DJ Topo

Rock in Rio 2024

Quando: dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro

Onde: Cidade do Rock, no Rio de Janeiro (RJ)

Quanto: R$ 397,50 (meia), R$ 675,75 (benefício Itaú 15%) e R$ 795 (inteira)

Classificação: 16 anos

Ingressos à venda pelo site da Ticketmaster.