'Óbvio': Yasmin Brunet revela que 'pegaria' Luísa Sonza

Yasmin Brunet, 36, que está como repórter especial do gshow no Rock in Rio, acabou revelando que tem interesse em ficar com Luísa Sonza, 26.

A modelo fez a brincadeira do 'pensa, pega ou passa' com algumas celebridades presentes na Área Vip, durante o sábado (14) de festival. Em um papo com Mileide Mihaile, ela perguntou qual plaquinha a influencer levantaria para Luísa Sonza.

"Passo", respondeu a influencer, deixando Yasmin incrédula. "Você pegaria?", retruca Mileide para a entrevistadora, que de imediato responde: "Óbvio". "Então pronto, amiga, passo para ti", diz a maranhense.

Mileide também disse que passaria Travis Scott, 33, Katy Perry, 39, e MC Cabelinho, 28. O único que a influencer diz que pegaria é Dan Reynolds, 37, vocalista do Imagine Dragons.