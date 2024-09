MC Hariel ironiza Rock in Rio e cria refúgio funkeiro no dia do rock

MC Hariel se esforçou para dar sentido a uma escalação torta e acolheu refugiados do funk no Espaço Favela do Rock in Rio deste domingo (15) dominado por bandas de hard rock no resto dos palcos. "Lava a boca para falar do funk", gritou o cantor diante da plateia em espaço reduzido, mas até cheio. A média de idade era menor do que a do resto da cidade do Rock. Os jovens de camisa preta fizeram coro com os hits "Tem Café ", "Lei do Retorno" e "Ilusão (Cracolândia)". O MC paulista de 26 anos de idade e já mais de dez de carreira, com apelido de "Haridade", é articulado sem proselitismo.

NO SUOR E NA IRONIA

Se um inimigo de Hariel fosse escolher o pior dos sete dias de Rock in Rio para o MC, que menos tem a ver com ele, sem dúvida seria este domingo. Ele suou para segurar o público e conseguiu, na medida do possível. Agradeceu, se esforçou e se mostrou cada vez mais seguro no palco. Mas não faltou uma ironia. "Segura o rock and roll!", ele gritou antes de "Lei do Retorno", funk adolescente bem recebido.

ODE AO 'PARÇA' GIL

Ele acaba de lançar o DVD ao vivo "Funk Superação", que teve arranjos orquestrados e participação de Gilberto Gil, Iza e Péricles. Tocou as três, com as vozes dos veteranos no playback. Exaltou especialmente Gilberto Gil, com quem gravou "A Dança". Na raça, fez parte do público cantar junto o refrão difícil, com a promessa de que Gil estaria assistindo "de casa, no sofá".

ACÚSTICO DUVIDOSO

Como se não bastasse o descompasso com as guitarras ao redor, o novo álbum tem uma pegada acústica. Ele tem arranjos de violão, violino, teclado e metais. O recurso duvidoso costuma aparecer para dar um suposto ar "sério" e "adulto" ao funk. Mas foi até bem usado no álbum e no show. Apareceu sem exagero na reflexiva "Salve Jorge", uma das faixas novas, e no hit anterior ,"Ilusão (Cracolândia)", que encerrou o show no dia do rock com louvor. Funk superação é isso aí.