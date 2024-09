Maria Joaquina e Cirilo? Lari Manoela e Jean Paulo Campos posam no RiR

Larissa Manoela, 23, compartilhou as fotos do segundo dia de Rock in Rio. Entre os registros, há uma foto com Jean Paulo Campos, 21, com quem ela contracenou entre 2012 e 2013 em "Carrossel" (SBT).

O que aconteceu

Mais de 10 anos depois, os atores ainda são lembrados pelos seus papéis na novela infantil. Larissa viveu Maria Joaquina — uma menina rica e egoísta — e Jean Paulo interpretou Cirilo, um menino humilde e carinhoso, com sentimentos por Maria Joaquina.

O reencontro dos amigos gerou repercussão no Instagram. "Maria Joaquina e Cirilo amigos curtindo o Rock in Rio", escreveu uma seguidora. "Finalmente Maria Joaquina e Cirilo juntos", brincou outra.

Jean Paulo também comentou na publicação da amiga. "Bom demais curtir com vocês", escreveu. Nas fotos postadas por Lari também estão o marido da atriz, André Luiz Frambach, 27, e mais amigos.