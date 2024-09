Lambida no ouvido, dedinho nervoso? 5 preliminares polêmicas e como fazer

Todo mundo gosta de uma mordida no pescoço, certo? Não exatamente. Cada pessoa responde a um estímulo de uma maneira diferente. Por isso, seguir um roteiro pré-estabelecido nas preliminares pode ser muito arriscado. Afinal, "brincadeiras" básicas podem desagradar o seu parceiro. A principal dica é iniciar as preliminares com sutileza.

Fazer experimentos pode ser uma boa forma de descobrir o que a pessoa gosta, tateando as zonas erógenas. É importante perguntar. Pode parecer invasivo, mas é o jeito de saber. Além disso, testar aos poucos ajuda a evitar inconveniências.

Para você não ir para a cama cheia de certezas que não valem nada, Universa pontua algumas preliminares que podem ser controversas. Elas exigem uma certa "cautela" na hora de colocar em prática para que seu parceiro ou parceira também curta o momento:

1. Língua na orelha

Uma lambida no lóbulo da orelha pode arrepiar a nuca, mas é melhor dar uma segurada na língua exploradora. A língua molhada no ouvido pode ser considerada uma boa preliminar para alguns, ou uma tortura para outras. Por isso, a sutileza é palavra-chave quando quiser explorar os lóbulos de seu parceiro. E preste atenção na linguagem corporal dele. Recuou? Recue também.

2. Brincadeiras no mamilo

Mamilos são polêmicos inclusive na hora do sexo. Tem gente que ama que sejam estimulados, outras pessoas sentem agonia e há, ainda, quem não tenha sensibilidade nenhuma na região. É possível, também, que a pessoa tenha os mamilos hipersensíveis, mas em uma conotação negativa. Atente-se aos sinais do parceiro.

3. Mordidas e apertões

Muita gente curte uma preliminar com uma pegada mais agressiva, com tapas e mordidas que deixam marcas na pele. O ideal é ter uma conversa sobre fetiches e prestar atenção nos sinais antes de cair "de boca" ou "no tapa" com o parceiro na cama. Vale lembrar que algumas práticas deixam hematomas, então, pense nisso antes da brincadeira.

4. Muita sede no clitóris

Filmes pornográficos costumam mostrar atores musculosos sugando o clitóris com força. Este tipo de sexo oral agrada as pessoas que curtem brincadeiras com pegada forte, mas pode deixar muita gente desconfortável. Assim, é preciso usar a mesma abordagem das mordidas e tapas antes de fazer sexo oral mais agressivo. Caso não tenha certeza, é melhor fazer uma espécie de beijo molhado no clitóris, que não tem erro.

5. Dedinho nervoso

Muitas mulheres reclamam que seus parceiros não sabem estimular corretamente o clitóris com as mãos. Ficar penetrando os dedos sem estimular a vulva também pode não dar nenhum prazer. Deixe que a mulher guie a sua mão para descobrir qual é a forma mais eficaz de massagear o clitóris, porque não há apenas uma forma de masturbação.

Fonte: Vanessa Inhesta, sexóloga

*Com matéria publicada em 19/05/2023