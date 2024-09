Jojo Todynho diz que entrará na política em 2026: 'Mulher preta de direita'

Jojo Todynho, 27, revelou em uma live na noite de domingo (15) que deverá entrar para a política em 2026.

O que aconteceu

Jojo também pontuou ser uma "mulher de direita". "Eu bato no peito pra dizer: Sou uma mulher preta de direita. Hoje não venho a política não. Mas 2026 eu estou vindo. E aí eu quero ver a disposição de vocês porque vocês tem uma disposição na língua pra atacar os outros."

Sou de direita. Livre, livre, não aguentava mais não poder falar. Vocês já sabiam. Meu discurso sempre foi esse. Vocês acham que é normal uma pessoa vir a público falar 'ele roubou pra tomar uma cervejinha'. Jojo Todynho

Ela completou. "Meu carro é blindado, mas eu acho um absurdo. Segurança pública nós não temos, saúde nós não temos, educação nós não temos."

Jojo também disparou comentários contra Erika Hilton. A deputada chamou a influenciadora de "traidora" após Jojo posar com Michelle e anunciar que excluiria música em agradecimento à comunidade LGBTQIAP+. "Uma tal de Hilton, não sei quem é, colocou assim "Traidora. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor". Como você quer me chamar de opressora se você quer me oprimir? Pra mim, você também é opressora."

Ela completou. "Traição por que? Eu sou sua amiga pra te trair? Se bota no seu lugar. Educação, você também não tem. Educação é quanto a gente respeita a opinião dos outros e se colocar no lugar do outro. Você como uma mulher trans e negra não tem respeito. Mas voce gosta de cobrar respeito."