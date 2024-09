Imagine Dragons, Zara Larsson e mais: veja fotos do 2º dia do Rock in Rio

O segundo dia do Rock in Rio 2024 neste sábado (14) reuniu na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, uma multidão que foi curtir rock, música emo e pop. As principais apresentações rolaram no Palco Mundo e Sunset com Imagine Dragons, OneRepublic, NX Zero, Zara Larsson e Lulu Santos.

Lulu Santos

14.set.2024 - Lulu Santos se apresenta no Palco Mundo na segunda noite do Rock In Rio 2024 Imagem: Divulgação/Rock In Rio

Patu Fu e Penélope

14.set.2024 - Patu Fu e Penélope se apresenta no Palco Sunset na segunda noite do Rock In Rio 2024 Imagem: Divulgação

Zara Larsson

14.set.2024 - Zara Larsson se apresenta no Palco Mundo durante o segundo dia do Festival Rock In Rio Imagem: Mauro Pimentel/AFP

NX Zero

14.set.2024 - Banda NXZero se apresenta palco Sunset na segunda noite do festival Rock In Rio Imagem: Lorando Labbe /Fotoarena/Folhapress

OneRepublic

14.set.2024 - OneRepublic se apresenta no palco Mundo na segunda noite do Rock In Rio 2024 Imagem: Divulgação/Rock In Rio

Imagine Dragons

14.set.2024 - Imagine Dragons se apresenta Palco Mundo na segunda noite do festival Rock In Rio Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

