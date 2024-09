Filha de Will Smith, Willow, compartilha trecho de funk de Dynho Alves

Na véspera do chegada de Will Smith para seu show no Brasil, Willow Smith, 23, compartilhou algumas cliques feitos na praia do Rio de Janeiro.

Willow fez alguns stories em seu perfil no Instagram, compartilhando algumas imagens da modelo Memuh Conteh, da Serra Leoa, feitas no Brasil pelo fotógrafo carioca Rafael Moura. A cantora adicionou a música "Embrazando", parceria de Dynho Alves e DJ R7.

"Se você já esteve no Rio, vai entender quando digo que é onde os momentos mais mágicos acontecem", escreveu a modelo nas fotografias.

Will Smith desembarcou no Brasil na manhã deste domingo (15), para se preparar para o seu show inédito no Rock in Rio. Ele é uma das atrações principais do Palco Sunset, dia 19 de setembro, ao lado de Gloria Groove e Pedro Sampaio.