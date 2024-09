Fernanda Paes Leme volta ao trabalho e rebate falas sobre filha: 'Tem pai'

Fernanda Paes Leme, 41, esteve presente no segundo dia de Rock in Rio, evento que marcou seu retorno ao trabalho depois de dar luz à Pilar, de 5 meses.

O que aconteceu

A apresentadora cumpriu uma agenda de trabalho no festival e conseguiu curtir os shows da noite. Em entrevista ao Gshow, a atriz contou que foi muito questionada ao ser vista sem a primogênita. "Eu falo: 'Tá com o pai, ela tem pai. Tá lá'."

É muito bom poder voltar a trabalhar. Juntar trabalho com curtição. Antes de ser a mãe dela, eu sou a Fernanda. Fico feliz de saber que ela está bem e feliz, enquanto eu estou aqui.

Fernanda foi ao evento sozinha, sem a companhia do noivo Victor Sampaio e da filha, que ficaram em São Paulo. Ela mostrou que levou ao Rock in Rio uma bolsa com bombas tirar leite, visto que ainda está no período de amamentação.

"Eu coloco uma em cada peito, fico com as mãos livres, vai agindo e depois é só pegar o saquinho e colocar o leite", explicou. Como não está próxima da filha, Fernanda revelou que doa o leite tirado para uma amiga, Carol Sampaio, que também está amamentando e está hospedada no hotel ao lado do seu.