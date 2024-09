Fãs passam noite em fila para ver roqueiras do k-pop: 'Dormindo no chão'

Rainhas do rock no K-pop, Dreamcatcher volta ao Brasil em show único depois de sete anos. Os ingressos para o show em São Paulo neste domingo (15) esgotaram em minutos. O grupo chega desfalcado: a integrante Dami não viajou para cuidar da saúde, o que não tirou o entusiasmo dos fãs, que desde cedo fazem fila no espaço Terra.

O que aconteceu

Manu, 20, e Yasmin, 18, eram as primeiras da fila. Yasmin Cristina, 18, chegou às 19h de ontem e é fã do girl group "principalmente pela sonoridade bem diferente". Siyeon é sua integrante preferida. "A gente não achava que seria primeiras da fila", conta.

O Whatsapp é o ponto de encontro. Elas se tornaram amigas por lá e já haviam passado a noite no Allianz para o show do Twice. "A gente tava com muito medo, tinham falado que tinha assalto, mas teve evento ontem e o pessoal das barraquinhas foi muito legal. Eles foram muito fofos, até emprestaram lona caso chovesse. O guarda também nos ajudou."

Manu, 20, sentada em uma cadeira de praia, chegou às 3 da manhã. Ela é fã do grupo desde 2019 e gosta mais da Siyeon e da Sua. Ela veio depois do trabalho, na sexta (13), pois achava que já teria alguém, mas ficou com medo e foi embora. Voltou sábado de manhã. "Eu queria ser a primeira da fila."

Yasmin acabou dormindo no carro de Manu, que tinha ido sozinha, para descansar. "Tava dormindo no chão e o guardinha apontou pro carro dela e disse pra eu ir dormir lá. E eu fui", conta.

Manu, embora seja a segunda da fila só conseguiu comprar ingresso nesta semana, pois estava tudo esgotado. "Fiquei tentando várias vezes e tive sorte."

Mas qual o motivo de chegar com tanta antecedência? Ambas responderam: "Queremos enxergar" (risos).

Hector, 29, exibe seu mongmongie, o maior que existe, na fila do show do Dreamcatcher Imagem: Camila Monteiro/UOL

Mongmongie

Hector, 29, é recifense, mas mora há 10 anos em São Paulo. Também no início da fila, ele é fã desse 2017, mas, por ser desempregado na época, não conseguiu ver o show. "Fiquei pistola, mas agora tô aqui!"

A compra de ingressos foi bem difícil e ele não conseguiu o lugar que queria, mas só de estar lá já é ótimo. Hector tem merchandising oficial do grupo, bem rainhas góticas do K-pop, com capa e o maior lightstick existente, chamado pelos fãs de 'mongmongie'.

A fila do show chama atenção por ter muitos homens, e isso com certeza ocorre pelo som que o grupo faz. Dreamcatcher é conhecido por ser "o metal do K-pop".

A fanbase gosta muito delas roqueiras. Elas são as rainhas do rock no K-pop. Hector

O lightstick do grupo é famoso por vir dentro de uma caixa que emula um caixão e por ser gigantesco. "Guardo em um lugar especial junto com os discos, pois eu coleciono." Hector chegou às 5 da manhã na fila e sua Dreamcatcher favorita é Gahyeon.

Vitória, 24, foi bem no estilo "Jovens Bruxas" ao show do Dreamcatcher Imagem: Camila Monteiro/UOL

Vitória, 24, chegou à fila às 7h e já estava "girando o quarteirão". Ela também estava usando a capa do grupo, bem "Jovens Bruxas", mas a versão fanmade. "Comprei aqui na fila mesmo, junto com o boné", conta.