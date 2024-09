Evanescence tem atraso por falha técnica em início de show

O show do Evanescence no Rock in Rio 2024 sofreu um atraso por cerca de oito minutos durante a noite deste sábado, 15. Após os primeiros versos da música que abriu o show, a voz foi interrompida, junto com a música.

A plateia, então, esperou por cerca de oito minutos para que a canção fosse retomada. De acordo com informações do canal Multishow, que faz a transmissão do evento (também é possível assistir pelo Globoplay), houve um problema técnico no retorno do fone da vocalista Amy Lee, que posteriormente foi corrigido.

Em entrevista antes de entrar no palco, a cantora destacou sua simpatia por fãs brasileiros: "são alguns dos mais barulhentos, loucos e maravilhosos".